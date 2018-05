Ballesteros: «Espero que Quim Torra no sigui un actor secundari o un personatge de transició»

L’alcalde de Tarragona demana al candidat a la investidura que «governi i dialogui», i es mostra convençut de l’aixecament del 155

Actualitzada 14/05/2018 a les 14:11

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), confia que Quim Torra serà «el 131è president de la Generalitat i no un actor secundari o un personatge de transició». En una entrevista amb l’ACN, el batlle ha admès que avui és «més optimista» que fa dues setmanes, perquè sempre ha demanat «que hi hagués Govern». Ballesteros ha demanat a Torra «que governi i dialogui» si acaba sent investit aquest dilluns i ha subratllat que cal prendre decisions «per treure’ns de sobre el 155». En aquest sentit, l’alcalde de Tarragona s’ha mostrat confiat que es complirà el pacte amb el PP per fer «desaparèixer» aquest article de la Constitució i, sinó, ha avisat, ho exigirà. Ballesteros ha culpat els partits independentistes de l’aplicació del 155, però també ha retret la manca «d’iniciativa política» de Cs i l’actitud de «no hi ha diàleg» que han mostrat Rajoy i el PP.Coincidint amb la segona volta de la investidura, Ballesteros ha manifestat el seu «respecte» pel candidat de JxCAT, Quim Torra, malgrat la polèmica per les piulades. «Eren una mica dures, però ha demanat disculpes. Per tant, crec que li hem d’acceptar, més enllà de si van ser encertades o no», ha expressat. L’alcalde de Tarragona ha defensat que la situació actual requereix que hi hagi president i Govern a la Generalitat, i ha demanat a Torra que «governi, dialogui i prengui decisions».Josep Fèlix Ballesteros ha recordat que els socialistes van demanar al govern del PP que, quan hi hagués un govern «efectiu» a la Generalitat, «el 155 deixi de tenir efecte». «Entenc que ha de ser així perquè es va pactar explícitament i, sinó, ho exigiré, evidentment». El batlle ha constatat també que el PP i Rajoy s’han pronunciat en aquest mateix sentit, si bé el líder de Cs, Albert Rivera, «ha fet un discurs més dur, suposo que per raons electorals».Precisament, sobre el paper de la formació taronja, Ballesteros ha opinat que la duresa del seu discurs és «postureig electoral» i ha opinat que «no es pot fer política a base de sondejos ni d’enquestes». «Per mi, no té cap credibilitat», ha reblat. L’alcalde ha rebutjat que es busqui l’objectiu polític de «la confrontació» i ha apel·lat a l’entesa i a construir ponts.El batlle tarragoní ha insistit que als socialistes no els «agrada» l’article 155, però «la llei és la llei i s’ha de complir, ens agradi o no», i ha insistit que per canviar-la cal que hi hagi la majoria necessària per fer-ho. Amb tot, l’alcalde ha acusat les formacions independentistes d’haver fet «lliçons d’equilibris, gairebé de circ, poc edificants».Segons l’alcalde de Tarragona, si bé la culpa de l’aplicació de l’article 155 recau «en els partits que tenien la responsabilitat i la majoria per formar Govern», també ha trobat a faltar «acció, impuls i iniciativa política» de Cs, els quals «s’han limitat a fer confrontació i a retornar totes les pilotes com al frontó» malgrat que van ser la força més votada el 21-D.Josep Fèlix Ballesteros considera que no hi ha risc que es torni a aplicar el 155 pels actes del futur Govern perquè, al seu parer, «una cosa és el relat que s’està fent i l’altra és la realitat, malgrat que ningú ha de renunciar als seus plantejaments ni a les seves idees». El dirigent socialista ha carregat també contra Mariano Rajoy per haver-se negat a dialogar en els darrers mesos: «És un dels responsables que estiguem on som», ha etzibat.El batlle tarragoní ha garantit que els socialistes continuaran fent de pont, malgrat que enmig de dos fronts oposats «de vegades algunes bombes et cauen al pont». «És possible que tinguem desgast, però com que al final el pont s'haurà de construir o reconstruir, nosaltres tenim aquesta voluntat de diàleg, de no buscar l'enfrontament i de cercar solucions», ha reivindicat.Per últim, Ballesteros ha admès que el procediment judicial i l’empresonament de dirigents independentistes no ajuda «en la cicatrització de ferides» ni a cercar «solucions de futur». «És evident que hem de respectar la justícia i que hem de mantenir la divisió de poders, però no ajuda gens ni a la convivència ni a la cerca de solucions», ha tancat.