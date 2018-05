El fum sortia d’una xemeneia d’un bloc de pisos

Actualitzada 13/05/2018 a les 11:34

Els veïns s’han despertat alarmats per una columna de fum que sortia del carrer vint de Bonavista, a Tarragona. Cap a les 10 del matí han trucat als Bombers que han desplaçat tres dotacions per treballar-hi.Un cop han arribat han vist que no era res greu, havia cremat el motor d’extracció de fums situat a la coberta d’un edifici de 3 plantes i això ha provocat que es veiés una columna important de fum. Els Bombers han hagut de treballar amb l’escala, ja que és de difícil accedir-hi.