Els pilots aeris ja estan a punt per exhibir-se a Tarragona

L'exhibició aèria de Repsol estava prevista per ahir però el mal temps va obligar a posposar l'activitat

Actualitzada 13/05/2018 a les 11:01

Avui sí, el dia acompanya i el cel està descobert de núvols. Els pilots aeris podran sobrevolar sense problemes per la ciutat de Tarragona i deixar impressionats als ciutadans que s’apropin al Balcó del Mediterrani o a la platja del Miracle per veure l’espectacle.L’exhibició aèria de Repsol estava prevista per ahir a les sis de la tarda però la mala climatologia van impedir que els pilots poguessin volar, ja que els núvols baixos no permetien una bona visibilitat així que l’activitat és va posposar per avui. Just després que finalitzi la bicicletada popular que s’està duent a terme a hores d’ara per la ciutat els avions ompliran el cel. Concretament, l’exhibició aèria de Repsol està programada per dos quarts de dues del migdia.