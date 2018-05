La climatologia ha obligat a suspendre l’acte programat per avui

Actualitzada 12/05/2018 a les 19:31

Els pilots aeris no han pogut exhibir-se aquesta tarda a Tarragona tal i com estava programat. La mala condició meteorològica ha obligat als pilots a quedar-se a terra, ja que volar podria ser perillós perquè els núvols eren molt baixes, fet que impedeix tenir una bona visibilitat.Tot i que s’ha suspès l’acte per avui, encara hi haurà una última oportunitat per a poder-lo contemplar. Els organitzador han decidit posposar-lo per demà, diumenge, a dos quarts de dues del migdia, just després que finalitzi la bicicletada.