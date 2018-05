Els Xiquets de Tarragona assumeixen que no podran tornar a assajar al seu local aquesta temporada

Els matalassers preveuen fer ús del pati del Pou cedit pel consistori a finals de mes

Els Xiquets volen passar pàgina i centrar-se en les diades castelleres

Els Xiquets de Tarragona preveuen començar a assajar al pati del Pou, espai cedit per l'Ajuntament tarragoní, en un parell de setmanes. La junta de la colla ha explicat en l'assemblea extraordinària convocada aquest dissabte a l'Antiga Audiència, que es tracta d'una solució «provisional» i la «menys dolenta» arran del tancament del local al carrer Santa Anna aquest abril per problemes estructurals en l'edifici. Els matalassers tenen assumit que serà «difícil» tornar a assajar aquesta temporada al seu local i estan a l'espera de l'estudi estructural dels tècnics municipals per decidir quina és la millor solució a mig termini. La presidenta de la colla, Mireia González, ha afirmat que aquest fet «ha dificultat la tasca preparatòria de la canalla i d'estructures» i, en aquest sentit, ha assegurat que els ha «afectat a nivell psicològic».La junta dels Xiquets de Tarragona ha explicat en l'assemblea extraordinària que han estudiat tots els escenaris possibles a curt i mitjà termini per solucionar el tancament del local i que l'opció d'ubicar-se al pati del Pou de l'Ajuntament de Tarragona és «la menys dolenta». «No direm que estem contents», ha reblat González, però si d'aquí «uns 15 dies ho tindrem solucionat i ja podrem assajar per recollir els primers fruits».Des de la colla han assegurat que el fet de no tenir un local ha dificultat la tasca preparatòria de l'inici de temporada perquè és el moment de «provar els castellers nous i la canalla». I en aquesta línia, la presidenta ha afegit que estan assajant «com es feia fa deu anys i això té una afectació psicològica», perquè no es pot aturar el ritme de treball però «la gent no està ubicada i la canalla necessita un entorn estable», ha assenyalat González.D'altra banda, els matalassers resten ara a l'espera de l'anàlisi estructural del local de la colla al carrer Santa Anna que podria estar enllestit en poc més d'un mes. L'estudi determinarà les possibles intervencions per recuperar aquest espai tancat per manca de seguretat, en les darreres inspeccions va cedir un dels testimonis de la part baixa adjacent a la plaça dels Àngels, la segona planta ja estava clausurada des d'inicis d'any. «Quan sapiguem quin és l'estat veurem si podem tornar en dos, cinc o sis anys o miraculosament fer-ho l'any vinent» i, de retruc, decidiran quins són els passos a seguir.Segons González necessiten un únic equipament on puguin assajar i tenir la seu social. Ara per ara, l'espai cedit pel consistori tant sols es pot usar per a l'assaig mentre que la part més administrativa es realitzarà a la Casa Canals.Els castellers tenen previst participar aquest diumenge en la diada d'Aniversari dels Castellers de Sants, en la qual també actuaran els Castellers de Vilafranca. Els matalassers portaran a plaça el 3 de 8, que estrenaran per primera vegada aquesta temporada, el 7 de 7 i el 5 de 7. Des de la colla asseguren que «en tenen moltes ganes» per donar aquest «caramel al col·lectiu que ha estat impecable tots aquests dies de tràngol».