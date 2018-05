Els avions i les bicicletes, protagonistes del cap de setmana a Tarragona

L’Exhibició Aèria serà dissabte a la tarda al Balcó i la Bicicletada arrencarà diumenge al matí

Actualitzada 11/05/2018 a les 19:28

La 28a Bicicletada

Cap de setmana marcat per l’oci a la ciutat de Tarragona. L’Exhibició Aèria, dissabte, i la Bicicletada, diumenge, faran les delícies dels tarragonins. L’adrenalina i les piruetes les posaran els pilots de l’equip Bravo 3 de Repsol a partir de les sis de la tarda, en una demostració que es podrà veure des del Balcó del Mediterrani. Al dia següent, al matí, les bicicletes conqueriran els carrers de la ciutat, en una 28a edició que espera comptar amb 4.500 participants.La sisena edició de l’Exhibició Aèria, possible gràcies a la participació de Repsol, permetrà novament que milers d’espectadors gaudeixin dissabte a la tarda de les acrobàcies de diferents avions des del Balcó del Mediterrani i la façana litoral de la ciutat. A més, l’acte arriba enguany amb dues novetats destacades. En primer lloc, l’horari, ja que l’exhibició tindrà lloc a les sis de la tarda, en lloc del matí, en un canvi que ha d’augmentar la comoditat del públic i potenciar l’espectacularitat de l’acte. D’altra banda, a les tradicionals i aclamades acrobàcies de l’equip Bravo 3 s’hi afegiran els membres de la Patrulla Acrobàtica Jacob 52 i del pilot català Àlex Balcells. Tres exhibicions de primeríssim nivell, per tant, que augmentaran la qualitat i l’interès de la jornada.Val a dir que divendres tarda els pilots de Repsol van fer els vols d’entrenament. Per tant, alguns afortunats ja han pogut gaudir de les acrobàcies, encara que no han comptat amb el fum de colors dels avions.Pel que fa a la 28a edició de la Bicicletada Popular, cal recordar que la cita esportiva tornarà a comptar amb dos circuits: el principal de 17 km i l’infantil de 2,4 km. Tots dos circuits tenen la sortida i l’arribada a l’avinguda Vidal i Barraquer, davant de la Tabacalera. El casc serà obligatori per participar a la Bicicletada i es recomana als participants que revisin el material uns dies abans de la sortida.En arribar a la línia de meta, s’oferirà a tots els participants una bossa d’avituallament que inclou samarreta tècnica personalitzada amb motius de la Bicicletada, així com diversos aliments. Així mateix, s’oferirà a tots els participants una barra d’avituallament líquid amb refrescos i també se celebrarà un gran sorteig amb articles facilitats pels patrocinadors i col·laboradors.La regidora d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona, Elisa Vedrina, va destacar que la Bicicletada és una «magnífica jornada social, no competitiva i familiar, ideal per incentivar la pràctica de l’activitat física i promoure la mobilitat sostenible».