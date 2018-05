Un veí de Tarragona es queixa que no s'han corregit els cartells que el 1915 van ometre aquests símbols gràfics

Actualitzada 11/05/2018 a les 17:02

Al Mercat Central de Tarragona li falten accents. I és una mancança literal. Un veí de la ciutat, Manel Egea Ribes, ens fa arribar una nota de denúncia pel fet que a les lletres capitulars que coronen les façanes tenen una erra ortogràfica que no s'ha corregit. Amb la remodelació de l'edifici que es va concloure fa uns mesos, es manté la falta de l'accent sobre la lletra 'U' a la paraula 'PUBLIC'.En concret, la queixa és per les retolacions que hi ha al carrer Reding i Governador González, a on 'MERCAT PUBLIC' apareix escrit en català. D'acord amb la Gramàtica de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, les paraules escrites en majúscules també s'han d'accentuar, sense distinció.I a la queixa de Manel Egea es podria afegir que, en el cas del castellà, aquesta norma també s'aplica, així que les retolacions de la plaça Corsini i la plaça posterior, escrites com a 'MERCADO PUBLICO', també pateixen de la mateixa errada ortogràfica que assenyala el lector.