Ticketmaster posa la venda les entrades per a comitès i patrocinadors

Els ajuntaments seu també les poden adquirir a la pàgina web, tot i que el públic en general no les podrà comprar fins a la setmana vinent

Actualitzada 10/05/2018 a les 20:26

L’empresa Ticketmaster, que és la responsable de la venda i distribució de les entrades dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, ja ha posat en marxa la prevenda anticipada. Aquesta, es tracta simplement de la venda de les entrades abans de posar-les a disposició del públic.A partir d’ahir, tant els ajuntaments de les diferents seus dels Jocs, com els patrocinadors i els diversos Comitès Olímpics poden adquirir les entrades entrant al portal www.ticketmaster.es.Segons han assegurat fonts dels Jocs Mediterranis a aquest mitjà, es tracta d’una venda de tipus «restringida». Això succeeix perquè, tal com podrà comprovar qualsevol persona que no formi part dels tres grups abans esmentats, no podrà fer el pas definitiu de comprar els tiquets, ja que se li requerirà una contrasenya, de la que només disposen els que poden accedir a la prevenda anticipada.Ajuntaments, comitès i patrocinadors només comptaran amb aquest privilegi durant uns dies, ja que està previst que a principis de la setmana vinent el públic en general ja pugui adquirir les entrades a tots els esdeveniments esportius. Els preus seran variats, depenent de la modalitat, i també tindran un preu ben diferent tant la inauguració com la clausura.En principi, s’havia dit que la venda d’entrades al públic seria el 17 de maig, però informacions arribades des dels Jocs apuntarien que la data es podria avançar alguns dies. A principis de la setmana vinent es coneixerà concretament aquesta dada.Segons s’ha manifestat en els darrers dies, la previsió que té Ticketmaster és la d’ingressar uns 1,7 milions d’euros en venda d’entrades, una estimació «conservadora i realista», segons asseguraven des de la mateixa empresa.