Tarragona incorpora nous cursos d'FP sobre condicionament físic i gestió de l'aigua

Ensenyament ofereix més de 127.325 places per començar estudis postobligatoris el curs vinent

Actualitzada 11/05/2018 a les 16:26

El Departament d'Ensenyament oferirà 29 cicles de formació professional de nova implantació a Catalunya el pròxim curs 2018-19 per atendre la demanda territorial i empresarial. Avui ha presentat l'oferta de places d'ensenyaments postobligatoris per al curs 2018-19, en el qual oferirà un total de 127.325 places per a alumnes entre 16 i 18 anys -cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i batxillerat-, i per més de 18 anys -formació professional grau superior (CFGS)-.El 45,9% d'aquesta oferta correspon a cicles formatius i el 54,1% al batxillerat, ha informat Ensenyament.Tarragona, per la seva banda, oferirà el CFGS de Gestió de l'aigua a l'Institut Pere Martell i un FP superior de Condicionament físic.Dels 29 cicles nous de grau mitjà i de grau superior, alguns són de nova implantació i que s'han creat després de detectar necessitats al mercat laboral a partir d'un treball conjunt entre Ensenyament, les administracions locals i els sectors empresarials, segons Ensenyament, mentre que altres són nous només per a determinats centres.En total, per a FP s'ofereixen 139 títols -dels quals 54 títols són de grau mitjà i 85 de superior- i 37 adaptacions diferents de les 24 famílies professionals existents.En allò referent als 54 títols de grau mitjà, 13 corresponen a ensenyaments artístics, i 25 a ensenyaments esportius.Com a novetat, Ensenyament presenta alguns cicles que són d'oferta nova a tot Catalunya, com el CFGM d'Activitats eqüestres a l'Institut de Mollerussa i a l'Escola Agrària del Pirineu a Montferrer i Castellbó, i el CFGM Manteniment d'embarcacions d'esbarjo que s'oferirà a Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Castelló d'Empúries, Sant Feliu de Guíxols i Mataró (Maresme).El curs que ve hi haurà cicles que ja s'oferien però que seran nous per a determinats centres, com el cicle de Mecanització de Vic, o el cicle d'Atenció a persones en situació de dependència a la Segarra (Cervera), tots dos en modalitat dual.En l'FP de grau superior, Ensenyament ofereix 85 títols, 39 titulacions superiors d'Arts plàstiques i disseny, i 16 especialitats d'ensenyaments esportives.Els cicle nou d'FP superior de Condicionament físic també s'impartirà al Prat de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona i Lleida. A l'Institut de Nàutica a Barcelona es farà el curs de Tècnic Superior esportiu de Vela.També és novetat el cicle d'Arts en circ (títol propi presentat l'any passat però que s'oferirà per primera vegada el curs 2018 a 2.019) al centre R. Rivel de Barcelona.Hi ha cicles que s'ofereixen per primera vegada en alguns instituts, com Direcció de cuina a Tona i Figueres; Condicionament físic en Hospitalet; o Gestió d'allotjaments a Calella, tots en modalitat dual, segons Ensenyament.En el mateix sentit, el Departament d'Ensenyament ha informat que continuarà reforçant la formació professional en la modalitat dual el curs 2018-2019, en la que es preveu un increment fins a aproximadament 12.000 alumnes i 240 centres participants.Respecte als ensenyaments de batxillerat, Ensenyament presenta una oferta de 46.725 places de primer curs, 630 places més que l'any passat.