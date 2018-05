La plaça Corsini acull demà 35 iniciatives d'economia social i solidària i diverses activitats d'aquest camp, amb el suport de la Fira d'Economia Solidària de Catalunya

Tarragona celebra demà la seva primera fira d'economia solidària amb la finalitat de difondre iniciatives econòmiques ètiques, segons informa l'ateneu cooperatiu Coopcamp.La plaça Corsini acull demà 35 iniciatives d'economia social i solidària i diverses activitats d'aquest camp, amb el suport de la Fira d'Economia Solidària de Catalunya.La iniciativa parteix de la veterana Festa del comerç just i la banca ètica de Tarragona, formada per una xarxa de catorze entitats, que s'han unit CoopCamp.L'objectiu és donar a conèixer l'economia del territori que treballa amb criteris ètics i transformadors, des de l'ecologia, el cooperativisme o la inserció sociolaboral.Es tracta de difondre «una economia al servei dels interessos de les persones i no del capital que ja existeix al Camp de Tarragona» per «sumar noves iniciatives», segons el tècnic de CoopCamp, Pedro Redondo.A partir de les deu del matí, durant tot el dia se celebraran xerrades, contacontes i actuacions musicals; hi haurà espai de barra, vermut i dinar i un espai infantil.La moneda de la Fira serà l'Ecosol, que es podrà canviar per euros i així, es divulgarà la moneda social com a alternativa o recurs complementari als diners convencional.Aquesta fira compta amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona i el Departament de Treball de la Generalitat.A la fira participarà, entre d'altres, les cooperatives Som Energia, Punt d'Accès; Som Connexió SCCL; Hacklab TGNU, els advocats Col·lectiu Ronda o el grup de consum Les Garrofes.També assistiran organitzacions com SETEM Catalunya, Oxfam Intermón, Comitè Oscar Romero, Mans Unides, Una Ventana al Mundo, Hammada, ADICAE o la Fundació Vicente Ferrer.