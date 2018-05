La revetlla de Sant Joan tornarà a celebrar-se a la plaça Corsini

Ho ha anunciat l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros durant la seva inauguració

Actualitzada 11/05/2018 a les 13:48

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i el secretari d’Estat d’Infraestructures del Ministeri de Foment, Julio Gómez-Pomar, han inaugurat avui les obres d’urbanització de la plaça Corsini, acompanyats de nombroses autoritats.L’alcalde ha agraït l’aportació econòmica del Ministeri de Foment perquè ha fet possible la recuperació d’aquest espai públic per a la ciutadania i ha assenyalat que sense la seva ajuda l’obra no s’hagués pogut tirar endavant.El secretari d’Estat d’Infraestructures, Julio Gómez-Pomar, ha expressat la satisfacció del Ministeri de Foment per haver col·laborat en la recuperació de la plaça Corsini que ha tingut un cost de 400.000 euros i ha destacat que aquesta inversió se situa dintre del programa de rehabilitació arquitectònica i de recuperació del patrimoni.La inauguració s'ha celebrat després de que el passat dimarts 8 de maig l'Ajuntament recepcionés les obres efectuades pel Ministeri de Foment.Ara l’Ajuntament retirà les casetes d’obra que hi ha a la plaça, instal·larà el mobiliari urbà i la font. L’alcalde ha anunciat que la Festa de Sant Joan se celebrarà a la plaça Corsini.