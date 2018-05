Els infants protagonistes de l'himne dels Jocs Mediterranis

Més de 2.000 alumnes han participat en l'acte que ha comptat amb la col·laboració de BASF

Actualitzada 11/05/2018 a les 14:16

Més de 2.000 alumnes de 47 escoles i instituts del camp de Tarragona, han participat avui 11 de maig a l’estrena de la cançó Juguem per viure, la cançó oficial dels Jocs Mediterranis 2018.Els nens i nenes han assistit a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona (TAP), per cantar i ballar tots junts. L’acte de presentació ha començat amb diferents cançons infantils, seguidament l’alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, ha afirmat que alumnes «són els ambaixadors al món», i ha donat pas a la cantada de la cançó oficial dels Jocs.La lletra de Juguem per viure, parla de superació personal, de la unió entre les persones i de fer equip tot practicant una sana competició entre els esportistes. Està escrita per Gibert d’Artze, cantada per Àngels López i musicalitzada per David Melgar, components del Petit Taller de Cançons (PeTaCa). Aquesta organització va néixer de projectes musicals per alumnes de Catalunya, que realitza el Departament d’Ensenyament.La TAP estava plena d’alumnes que ho han donat tot en els moments que s’havien de cantar les cançons, també es s'han emocionat molt perquè han pogut xocar-li la mà a la mascota dels Jocs Mediterranis, en Tarracvs, que ha estat present en gran part de l’acte de la presentació. BASF, empresa col·laboradora de l’acte, ha subministrat les samarretes pels escolars amb els colors del mediterrani per acabar de formar el paisatge dels Jocs Mediterranis.La cançó vol retransmetre les tradicions més pròpies del mediterrani. Per aquest motiu, gralles, música simfònica d’estil èpic i les veus dolces dels infants han sigut els encarregats de representar aquesta cançó. Aquest acte ha estat organitzat conjuntament per l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona i el Camp d’Aprenentatge Pau Casals, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.L’enregistrament definitiu de la cançó es va realitzar als estudis Grabaciones Silvestres amb la producció musical de Marc Parrot i amb la col·laboració del cor del Col·legi Joan Roig de Tarragona i el Jove Cor de Salou.