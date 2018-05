L'Amfiteatre recupera la normalitat

A partir de dissabte, el monument ja es podrà visitar íntegrament

Actualitzada 11/05/2018 a les 15:58

L'Amfiteatre es podrà visitar íntegrament a partir de dissabte. El monument històric recuperarà la normalitat després d'una actuació d'urgència, que va fer l'Ajuntament, pel perill d'esfondrament d'una de les grades, a principis d'abril.El passat mes de febrer es van detectar esquerdes en la part del mur posterior de la grada afegida l'any 1979. Per aquest motiu, es va fer un perímetre de seguretat i es va tancar al públic l’accés a l’arena. Es van col·locar testimonis de guix però aquests es van esquerdar amb el temps i el Consistori va haver d'actuar per la via d’emergència.A partir d'aquest dissabte, els visitants podran accedir a totes les parts de l'Amfiteatre, per la qual cosa recupera l'entrada de pagament.