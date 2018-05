El PDeCAT de Tarragona obre el procés de primàries per triar el candidat a l'alcaldia

Les votacions es faran el pròxim 30 de maig en una assemblea local

Actualitzada 11/05/2018 a les 17:44

El PDeCAT de la ciutat de Tarragona ha engegat el procés per a designar qui serà el seu cap de llista a les eleccions municipals, que han de celebrar-se l'any vinent.Formalment aquest divendres s'ha convocat l'assemblea local que ha de votar els candidats que es presentin i que se celebrarà el pròxim 3o de maig a les vuit del vespre. A aquesta assemblea hi assistiran la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, i del coordinador organitzatiu del partit, David Bonvehí.A aquestes primàries podran presentar candidatura totes aquelles persones que estiguin associades al PDeCAT i comptin amb un aval d’un mínim del 20% dels associats i associades del partit a Tarragona. També podran presentar candidatura aquelles persones que, tot i no ser associades al partit o no complir amb l’antiguitat mínima com associades, hagin reunit l’aval de com a mínim dues terceres parts dels membres de la direcció de l’executiva local.