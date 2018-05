El robatori es va produir la matinada del 24 d'abril

Actualitzada 11/05/2018 a les 14:21

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 9 de maig un home de 56 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Tarragona com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força a establiment.El fets van succeir la matinada del 24 d'abril, pels volts de les 04:30 hores, quan un home va forçar el pany de la persiana principal d’una botiga de Tarragona i va sostreure la màquina enregistradora.Les càmeres de l’establiment van enregistrar com el lladre entrava a la botiga amb una lot i arrancava el cable de la caixa enregistradora llençant diferents objectes a terra.Arran d’aquests fets, els mossos van iniciar una investigació que va concloure el 10 de maig amb la localització i detenció del lladre a Tarragona.El detingut, amb sis antecedents per delictes contra el patrimoni, va passar ahir a disposició del Jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.