Autogestió veïnal a la Floresta per arranjar un espai de l'Ajuntament

Veïns i membres del club han treballat tota la setmana en el pàrquing del camp de futbol, de titularitat municipal

Actualitzada 10/05/2018 a les 19:35

Autogestió veïnal. Així podria definir-se l’actuació que han dut a terme els veïns del barri de la Floresta. Després de mesos esperant que el consistori arrangi el pàrquing del camp de futbol, utilitzat tant pels pares i mares dels jugadors de l’escola com pels habitants de la zona, el president del club, amb l’ajuda d’altres veïns, ha decidit fer-ho pel seu compte. De manera totalment altruista i amb la col·laboració de diverses persones que han aportat material, Pablo Pedro González ha treballat durant tota la setmana en el solar ubicat al davant del camp de futbol, de propietat municipal. «Com l’Ajuntament no ho fa, hem decidit arreglar-ho nosaltres», manifestava a aquest mitjà.El pàrquing del club de futbol la Floresta estava ple de clots i desnivells fins que González va començar a moure terra i equilibrar el terreny. Les pluges dels últims mesos, sumades a la «deixadesa» del solar municipal per part del consistori, han desembocat en aquesta situació. «Tots els pares de l’escola es queixaven del mal estat del pàrquing, també els veïns», deia González. Fins i tot alguns usuaris han hagut de fer reparacions dels pneumàtics o els amortidors a causa dels desnivells que hi ha al terreny. «Estic molt enfadat. Hi ha diners pels Jocs Mediterranis, però no per actuacions com aquesta, que afecten als ciutadans tarragonins de manera directa», declarava irritat.Dilluns, gràcies a aportacions de veïns i de pares dels jugadors del club, González va disposar de «20 camions plens de sorra i de maquinària per desplaçar-la i escampar-la per poder tapar els clots». El president treballa a l’exterior quan té estones lliures i, tot i que encara resta feina a fer, la imatge de l’espai ha canviat considerablement. Les seves intencions, però, no acaben aquí. El president del club vol arranjar tot l’espai que envolta el camp de futbol i netejar-lo.Des de l’associació de veïns del barri, el seu president, Miguel Ángel Cruz, valorava «molt positivament» la reacció de González i insistia a dir que «és una persona que sempre està disposada a treballar pel barri». Cruz criticava la demora de l’Ajuntament, però reconeixia que «no els hem volgut demanar gaire cosa més perquè ja ens han promès que arreglaran el local de l’associació abans de l’estiu». Tot i això, criticava que «el pàrquing és molt utilitzat pels veïns, però també pels ciutadans de Tarragona que, per exemple, van venir a la Vuelta Ciclista i vindran als Jocs Mediterranis». El pàrquing de la Floresta està ubicat a pocs metres de l’Anella Mediterrània.