La Guàrdia Urbana va haver de guiar-lo en les maniobres per sortir del lloc

Actualitzada 10/05/2018 a les 13:52

Un camió cisterna va quedar encallat la tarda d’ahir dijous a la Rambla Nova, a l’alçada del Balcó del Mediterrani. El conductor del camió, d’origen estranger, va intentar circular per aquesta zona del nucli de la ciutat tot seguint el seu GPS, ja que desconeixia les característiques d’aquesta via i la impossibilitat dels vehicles pesants de circular-hi.Els fets van succeir cap a les 7 de la tarda i van causar expectació entre els vianants que circulaven per la zona. El conductor del vehicle va haver de necessitar de l’ajuda de la Guàrdia Urbana, que es va traslladar fins al lloc dels fets per tal de guiar el camió en les seves maniobres i que pogués sortir del lloc.