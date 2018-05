Segona jornada d'aturades dels treballadors de l'EMT

Els autobusos municipals no presten servei entre les 10 i les 12 del matí, i tampoc ho faran entre les 4 i les 6 d’aquesta tarda

Els autobusos municipals de Tarragona tornaran estar absents a la ciutat de Tarragona, entre les 10 i les 12h i les 16 i les 18h, en el marc de la segona jornada d’aturades dels conductors de l’EMT. Aquestes aturades de quatre hores diàries han estat convocades pel Consell d’Empresa com una mesura de pressió perquè l’equip de govern atengui les seves reclamacions laborals. Algunes de les seves queixes són els «autobusos obsolets i horaris poc recomanables per raons de salut i seguretat dels conductors», a més de les diverses deficiències que pateix el servei, segons els seus empleats.La primera jornada de vaga parcial va tenir lloc aquest dimarts, 8 de maig, es va desenvolupar sense incidents i va tenir un seguiment del 100%. A més, a l’espera de rebre una oferta de millora de les condicions laborals, els treballadors de l’EMT han convocat noves aturades de quatre hores pels dies 22 i 24 de maig, en les mateixes franges horàries.La presidenta de l’EMT, Begoña Floria, va informar a aquest mitjà que el Consell d’Administració es reuniria avui dijous per aprovar «una sèrie de millores laborals que presentarà als treballadors». També va informar que es preveu renovar la flota d’autobusos amb una inversió d’un milió d’euros.