S'inicien les obres de millora dels jardins del Camp de Mart

L’ Ajuntament preveu que l’actuació integral a tota la zona verda finalitzi el 21 de juny

Actualitzada 10/05/2018 a les 15:23

L’Ajuntament de Tarragona ja ho té tot a punt per iniciar les millores a les zones verdes dels jardins del Camp de Mart. Aquest dijous s’ha publicat al perfil del contractant la memòria d’aquestes actuacions, que començaran en un període de vint dies i està previst que finalitzin el 21 de juny. El consistori farà una actuació integral de tot el jardí, a més d'ampliar el nombre de papereres i millorar la jardineria.Les obres consistiran en plantar espècies arbustives i arbòries, la col·locació d’encoixinat amb escorça de pi en diferents parterres, aportació de terra vegetal en zones per sota de cota, la creació d’un muret d’escullera per la de garantir l’estabilitat d’un tal·lus pròxim a la muralla i l’adequació del sistema de reg. La zona d’intervenció està ubicada en la confluència dels carrers Maria Cristina, avinguda Catalunya i el Passeig Arqueològic, just a l’interior del Jardí Botànic.El regidor d’Espais Públics, José Luis Martín, ha afirmat que «és una de les zones verdes de la ciutat més emblemàtiques i transitades» en la qual la última actuació es va fer ja fa molts anys i només va consistir en la construcció d’una rampa. Per això assegura que «ha arribat el moment de dignificar-la».