Prop de 500 estudiants tarragonins es manifesten contra la sentència de 'La Manada'

«No és abús, és violació» i «Nosaltres sí que et creiem» són les frases que es podien llegir en la pancarta del Sindicat d'Estudiants

Actualitzada 10/05/2018 a les 13:02

Gairebé cinc-cents estudiants universitaris i de secundària han sortit als carrers de Tarragona, aquest dijous, per manifestar-se contra la sentència de 'La Manada'. La mobilització ha estat convocada, a nivell de tota Catalunya, pel Sindicat d'Estudiants junt a la plataforma feminista Lliures i Combatives, que han mostrat una pancarta en què es podia llegir les frases més repetides en les diverses protestes contra la sentència d'aquest cas: «No és abús, és violació» i «Nosaltres sí que et creiem». També s'han clamat consignes com «No és no».El Sindicat d'Estudiants va titllar la sentència d'«escandalosa» i consideren que «se'n riu i menysprea una dona jove» que va ser agredia «brutalment per un grup de salvatges». Les manifestacions també s'han pogut veure, també a les 12 del migdia, a Barcelona, Girona i Lleida.