L’arbre centenari va caure durant l’episodi de fortes ventades del passat octubre

Actualitzada 10/05/2018 a les 10:18

A causa del temporal de ventades i pluja del passat mes d’octubre, la mèlia centenària situada al Passeig de Sant Antoni de Tarragona, va caure hi va quedar malmesa. Un jardiner va haver de talar les restes de la soca, ja que l’arbre no es podia recuperar. Al lloc de l’emblemàtica mèlia s’hi ha plantat una alzina per substituir a l’arbre destrossat. Els operaris han treballat per replantar aquesta zona del passeig amb una alzina, al costat del creuer medieval, la Creu de Sant Antoni.