Persecució policial a la T-11 per detenir un reusenc que circulava sense carnet

L'individu, que anava acompanyat per la seva mare i la seva dona, va abandonar el vehicle al barri de Campclar i va fugir a peu

Actualitzada 10/05/2018 a les 14:35

Els Mossos d’Esquadra del Camp de Tarragona van detenir aquest dimarts a la tarda un home de 26 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Reus, com a presumpte autor d’un delicte de resistència i desobediència als agents de l’autoritat i conduir sense permís per pèrdua de vigència de punts.Aquest dimarts, diverses dotacions de trànsit dels mossos estaven fent un control de velocitat a la carretera T-11 de Tarragona en sentit nord. Els agents van detectar un vehicle circulant a 130 km/h en un tram limitat a 100. Per aquest motiu, els mossos el van aturar a la rotonda situada al punt quilomètric 15.Quan els agents li van demanar la documentació per notificar-li la infracció de velocitat, l’home va començar a buscar-la i, de sobte, va prémer l’accelerador i va accedir a la rotonda de forma brusca i a gran velocitat per fugir dels agents.Ràpidament, un agent amb motocicleta va sortir darrere del vehicle i va observar com l’infractor entrava al barri de Campclar i es trobava amb altres cotxes a la via que l’obligaven a aturar-se. Llavors, quan el conductor escàpol va veure que arribava la policia, va sortir del cotxe i va continuar fugint a peu.Un altre agent que estava participant en el control va interceptar l’home al carrer Siurana i li va ordenar clarament que s’aturés. Tanmateix, l’home no va fer cas i va continuar la seva fugida a peu fins que va ensopegar i va caure tot sol, moment que el mosso va aprofitar per detenir-lo.Paral·lelament, els agents van arribar fins al vehicle que l’home havia deixat a la carretera i es van trobar que a l’interior hi viatjaven dues dones, la mare i la dona del conductor.El detingut, que va ser denunciat per via administrativa per l’excés de velocitat, va passar ahir dimecres a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona i va quedar en llibertat amb càrrecs.