Més de 300 persones participen en el sopar benèfic del Telèfon de l'Amistat

Es van recaptar uns 12.000 euros

Actualitzada 10/05/2018 a les 19:29

El passat dissabte 5 de maig es va celebrar, a les instal·lacions del Port de Tarragona, el tradicional sopar del Telèfon de l’Amistat. El sopar va estar presidit pel Sr. Arquebisbe, Mons. Jaume Pujol; l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros i el subdelegat del Govern, Sr. Jordi Serra, entre d’altres autoritats. En aquest hi van assistir més de 300 persones.Des de la primera reunió, celebrada a Altafulla l’any 1989, fins avui, el sopar s’ha celebrat ininterrompudament arribant aquest any a la trentena edició amb el mateix esperit i finalitat que en aquella primera ocasió, que no és altre que el de recaptar fons per a ajudar i assessorar tota persona que, en algun moment, busqui empara en el Telèfon de l’Amistat (977.231.111) i els seus col·laboradors.Durant el sopar es va poder participar en la tradicional rifa que acompanya cada any a aquest acte i en la qual es sortegen multitud de regals que són donats per a tal ocasió per entitats i comerços de Tarragona. La recaptació d’aquest any -uns 12.000 euros- ha estat possible gràcies a la venda dels tiquets per a l’assistència al sopar, les butlletes per a la rifa que s’adquireixen durant el mateix sopar i les aportacions a través de la fila zero creada per els que, volent col·laborar, no van poder assistir-hi.El P. Mario Buonnano va acomiadar l’acte agraint la col·laboració i participació en aquesta causa a tots els assistents d’aquest any i a tots els que, any rere any i durant els últims trenta han contribuït i donat suport a la tasca que es porta a terme des del Telèfon de l’Amistat dels Pares Rogacionistes amb el suport de l’Associació Amics de Loreto.