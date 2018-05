La passarel·la que unirà el centre amb la platja s'obrirà la primera quinzena de juny

El nombre d’usuaris del front marítim s’ha duplicat en dos anys i, amb el nou accés, s’espera que la xifra es dispari

La nova passarel·la per a vianants que unirà el centre de Tarragona amb la platja del Miracle s’obrirà durant la primera quinzena de juny, segons ha confirmat aquest dijous el president del Port, Josep Andreu. A finals d’aquest mes vencerà el termini addicional concedit a l’empresa constructora per resoldre qüestions tècniques i, a partir d’aleshores, la posada a punt de la infraestructura es preveu que sigui ràpida. La passera farà 300 metres de llargada i salvarà una altura de 17 metres. El Port de Tarragona ha finançat el seu cost, xifrat en uns 1,7 milions d'euros sense IVA. «El gran objectiu és que quan comencin els Jocs tinguem l’equipament obert i en funcionament», ha afegit Andreu. En paral·lel, el Port també està executant les obres de remodelació del passeig marítim per import d’uns 850.000 euros.L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros s’ha mostrat satisfet amb els avenços sobre la passera perquè «l’objectiu era tenir-la a l’estiu i la tindrem», ha dit. Segons dades de l’àrea de Mobilitat i de la Guàrdia Urbana, els usuaris del front marítim i la platja del Miracle s’han duplicat en dos anys. Amb la nova passera en funcionament, els serveis municipals calculen que aquesta xifra es multiplicarà «per tres o per quatre», segons Ballesteros.