La candidata espanyola a 'Miss Universe' s'escollirà a Tarragona el dia 29 de juny

El Palau Firal i de Congressos serà seu del certamen ‘Miss Universe Spain’ i les participants arribaran a la ciutat el dia 26 per conèixer la seva història

Actualitzada 09/05/2018 a les 20:12

Convidats especials

La candidata espanyola al certamen de bellesa internacional Miss Universe s’escollirà a Tarragona el dia 29 de juny. Així ho confirmava, mitjançant un comunicat oficial, l’empresa organitzadora. «L’organització Be Miss ha anunciat que Tarragona ha estat la ciutat escollida per celebrar la gala on serà coronada la dona més bella del país rumb al concurs internacional Miss Universe», expressava a la web oficial de l’esdeveniment. Així doncs, Tarragona segueix a ciutats com Màlaga o Madrid, on s’han celebrat les darreres edicions. L’acte tindrà lloc al Palau Firal i de Congressos.Les participants que aspiren a convertir-se en Miss Universe Spain arribaran a la demarcació el 26 de juny i s’allotjaran al Village Pierre & Vacances – Bonavista de Bonmont, ubicat a Reus. Durant la seva estada, «les noies gaudiran de les meravelles que ofereix aquesta ciutat mil·lenària, com a part del cronograma oficial que contempla visites a monuments, llocs històrics i alguns dels secrets que ofereix la Costa Daurada», asseguren els organitzadors. A la ciutat hi arribarà una representant de la majoria de províncies espanyoles. L’any passat, es van presentar al certamen 40 candidates.L’esdeveniment de Tarragona serà el sisè d’aquesta organització, que va néixer l’any 2013 i està liderada per Guillermo Escobar. Segons els organitzadors, el certamen aconsegueix demostrar, any rere any als premis internacionals, «el valor de la dona espanyola, la integritat d’una ambaixadora de la bellesa espanyola que, a més de comptar amb una silueta de miss i una bellesa ibèrica innegable, va preparada per fer un runway que deixen sense alè al jurat». L’organització busca una candidata que «parla diversos idiomes i té una preparació acadèmica i professional».La guanyadora de l’esdeveniment que tindrà lloc a la ciutat representarà Espanya al certamen internacional Miss Universe 2018, que encara no té data ni lloc de celebració. El que sí promet Be Miss per la guanyadora del premi internacional és «una infinitat de distincions, premis, viatges, luxes i altres excentricitats pròpies d’un títol de bellesa». A tall d’exemple, Miss Universe 2018 s’emportaria un salari d’uns 250.000 dòlars anuals i, durant el seu «regnat», un habitatge i la manutenció pagada a la ciutat de Nova York.L’organització promet, per la celebració de l’acte al Palau de Congressos, l’arribada a Tarragona de «cantants, presentadors i convidats especials». Tots ells viuran una «gala única i amb un format innovador». A més, diuen, també vindran a la ciutat «diverses personalitats de la indústria de l’entreteniment, que conformaran el panell de jutges amb segell internacional».Encara està per determinar el nombre de candidates que participaran en aquest certamen previ al concurs internacional, però l’organització fa mesos que recorre Espanya per trobar-les. Totes elles lluitaran per emportar-se una corona que ara mateix ostenta Sofía del Prado, la guanyadora del 2017. Nascuda a Villarrobledo (Albacete) l’11 de febrer de 1995, va ser la vuitena classificada de Miss Universe 2017. El Palau de Congressos serà el lloc on es coneixerà la seva successora.