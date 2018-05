La regidora de la CUP haurà d'abonar 1.780 euros

L'Audiència de Tarragona ha substituït la pena de tres mesos de presó de Laia Estrada pels fets del Cas Bershka per una sanció econòmica de 1.780 euros, resolent-se favorablement per la portaveu cupaire que havia fet la sol·licitud. Segons la CUP de Tarragona, ja hi ha instruccions per abonar la quantitat de la multa.Tot i el canvi, els cupaires considera que «la resolució del Cas Bershka és una absoluta injustícia per la perversió dels fets ocorreguts realment, que suposa que les activistes apallissades pels agents de la Guàrdia Urbana són, finalment, les condemnades». Des del partit consideren que tant la sentència com el temps total del procediment, «evidencia un clar acarnissament per haver-se atrevit a denunciar el cos de la Guàrdia Urbana».La formació anticapitalista lamenta la lentitud del procediment, ja que es tracta d'un cas que es remunta al 2009 i s’ha acabat resolent nou anys més tard. Per als independentistes «aquí s’aturen les argúcies legals de l’equip de govern de Ballesteros per intentar cessar Laia Estrada del seu càrrec de consellera».Finalment, denuncien «les filtracions a la premsa d’aquest tipus de resolucions judicials, que a més a més són selectives, ja que no és un procediment que se segueixi habitualment». També recorden que la sentència del Tribunal Suprem del passat desembre la van conèixer a través de publicacions en diversos mitjans, «ja que es va fer arribar a la premsa abans de notificar-ho als advocats».