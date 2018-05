Els Jocs de Nemea inauguren el Festival Tarraco Viva

L’Amfiteatre serà escenari de la cerimònia inaugural d’aquesta competició esportiva de la Grècia clàssica

Aquest diumenge, 13 de maig, comença la XX edició del Festival Tarraco Viva amb una de les principals novetats d’aquest any, la recreació dels Jocs de Nemea a l’Amfiteatre, una de les grans competicions esportives de la Grècia clàssica que es continuà celebrant en plena època romana. L’espectacle serà a les 12h i és una producció de Thaleia, grup de reconstrucció històrica de Tarragona, amb la col·laboració d’Ars Dimicandi i altres grups de recreació.Els Jocs Nemeus eren bianuals i se celebraven el mes de juliol. Tarraco Viva donarà una visió d’aquestes competicions esportives en una època en què havien perdut el sentit unificador i de treva i la influència romana hi havia introduït canvis importants. Encara que són els més desconeguts, se sap que es feien al santuari de Zeus-Meneu, molt a prop d’Argos i reunien tota una sèrie de competicions, fins i tot femenines a partir del segle I aC. Incloïen proves atlètiques (pentatló, pancraci, pugilat i lluita), hípiques i musicals i els vencedors eren coronats amb branques d’api verd. La cerimònia a l’Amfiteatre representarà l’acte d’inici d’aquests jocs a Nemea amb la presència de la família imperial i el seu seguici, per fer una explicació de les diferents competicions i mostrar el desenvolupament d’algunes.La jornada inaugural del Festival, continuarà a la tarda amb el debat Diàlegs amb la història: Esport i cultura al Mediterrani clàssic a l'Antiga Audiència, a les 18 hores.Les activitats del dia 13 marquen el tret de sortida del Festival que se celebrarà fins al dia 27 de maig, i comptarà a més de 450 actes al voltant dels eixos principals: l’esport i la cultura al Mediterrani clàssic, dones de l’antiguitat i la vida en un carrer romà. La dona tindrà un paper destacat en aquesta edició amb la presentació de figures femenines destacades i l’explicació de la seva vinculació en diferents àmbits de la societat romana. Veïns de Roma és una de les activitats pensades pels veïns de Tarragona, que compta amb la col·laboració de la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona i que l’any passat hi van participar prop de 200 veïns. Aquest any i amb un nou format es vol arribar a molta més gent, recreant carrer romà on els espectadors podran comparar la vida diària dels veïns d’una ciutat romana amb les actuals. L’activitat tindrà una versió nocturna per conèixer la nit a Roma que era el moment dels marginats, pobres, delinqüents i prostitutes. Una altra de les principals novetats serà Racons amb història que presentarà petites històries del món antic en petits espais, racons, relacionats amb el patrimoni històric.Tarraco Viva es desenvoluparà en 30 espais, la majoria museus i recintes monumentals declarats Patrimoni Mundial de la ciutat i d’Altafulla, Constantí, Cambrils, Falset i Vila-rodona. Més de 30 entitats culturals de la ciutat participen en la creació d’activitats i són prop de 1.000 les persones integrades en grups de recreació i altres entitats vinculades directament al festival.