Els estudiants comencen a lluitar per abaratir les tarifes del transport

El Consell ha creat una comissió per aconseguir augmentar el 10% de descompte amb ATM

Actualitzada 09/05/2018 a les 20:13

Els estudiants de la Universitat Rovira i Virgili han començat a mobilitzar-se per aconseguir l’abaratiment del transport. Després d’un tens debat sobre la mobilitat amb els candidats a la rectoria del centre, Josep Antón Ferré i Maria José Figueras, el Consell d’Estudiants ha decidit crear una comissió que lluitarà per augmentar el 10% de descompte que tenen els alumnes per la targeta de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat, que coordina el transport a les comarques del Tarragonès, Alt Camp, Baix Penedès, Priorat i Baix Camp.«Des del Consell d’Estudiants de la URV considerem que aquest descompte és irrisori, ja que, per exemple, en una targeta mensual de 50 viatges aquest suposa una rebaixa de només 3,25 euros (ni tres cafès al nostre campus)». Aquest és el missatge que el Consell ha enviat a tots els estudiants de la universitat, acompanyat d’una enquesta on pregunten quin pressupost tenen mensualment per transport, on estudien, si creuen que la tarifa d’ATM és cara o si utilitzarien més el transport públic en cas que hi hagués millors condicions econòmiques.Els estudiants ja van mostrar el seu descontentament amb les tarifes del transport durant el debat entre Ferré i Figueras organitzat pel Consell d’Estudiants, dijous de la setmana passada. «Per què la URV no va lluitar per augmentar el descompte del 10% de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM)?», va dir un estudiant a Ferré. Aquest, visiblement agitat, va lamentar que «s’està donant per fet que nosaltres no hem fet tot el possible per aconseguir una rebaixa més gran, i no és així».Després, tant Ferré com Figueras van carregar contra el «deficitari» transport públic de la regió i la «manca» de connexions entre les ciutats que acullen campus de la URV. «El conveni amb ATM hauria d’involucrar als ajuntaments del territori», va criticar Figueras, una afirmació molt semblant a la de Ferré, qui va dir que, «fins que no s’abordi com un problema de transport públic, com un problema de ciutats, no podrem anar més enllà».L’objectiu de la comissió creada pel Consell d’Estudiants és fer arribar l’enquesta al màxim de persones possibles per presentar les dades davant el Rector. Tot i això, caldrà el compromís polític de la demarcació i d’ATM per aconseguir millores en les tarifes, tal com van avisar Ferré i Figueras. A hores d’ara, els descomptes pels estudiants són gairebé inexistents.