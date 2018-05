Els 39 encausats per la vaga del 8-N començaran a declarar el dilluns

L’advocat Carles Perdiguero diu que persones que figuren «en l’atestat de la Policia Nacional no hi eren al lloc dels fets»

Actualitzada 10/05/2018 a les 21:06

Crida a concentrar-se

El pròxim dilluns començaran a desfilar pel jutjat les 39 persones encausades amb motiu de la seva participació en la vaga general del 8 de novembre passat. Les declaracions es faran, també, els dies 18, 21, 25 i 28 de maig. Aquest dijous, prop de 120 persones s'han concentrat a les escales del Palau de Congressos per mostrar el seu suport als encausats. Molts duien una petita pancarta amb el nom de la seva població, entre les que es trobaven Tarragona, Reus, Valls, Creixell, la Riera de Gaià, la Selva del Camp, Montblanc, Torredembarra, Cambrils, Altafulla, l’Espluga de Francolí, Bellmunt de Priorat o Marçà.L’advocat Carles Perdiguero ha anunciat que «demanarem que la causa sigui arxivada, perquè pensem que no hi ha base legal». De fet, «algunes de les persones que són identificades en l’atestat de la Policia Nacional no hi eren al lloc dels fets», ha dit. Perdiguero ha recordat que «la vaga va ser legal» i s'ha mostrat contrari al fet que els 39 investigats «ho siguin per un delicte contra la seguretat en el trànsit, quan hi va haver inexistència de violència i, per tant, la investigació s’ha de treure de la via penal». «No hi ha cap dada que ho acrediti», ha remarcat.Per altra banda, l’advocat de la major part de les persones investigades ha exclamat que, en l’atestat, «apareix l’afiliació política de les persones i a quines entitats pertanyen». Perdiguero s'ha preguntat com és possible que persones que no hi van ser en el lloc on van ocórrer els fets, amb motiu de la vaga del 8 de novembre, formin part de l’atestat. «L’informe policial evidencia que es tracta d’un muntatge fet a mida», ha recalcat el lletrat.Per la seva banda, la portaveu de les persones que s'ha concentrat a les escales del Palau de Congressos, Glòria Balarda, ha animat a la gent a què, els dies que els investigats acudeixin al jutjat a declarar, es concentrin davant l’Audiència Provincial de Tarragona. El dilluns vinent serà la primera de les cinc jornades de declaracions i, segons va informar Balarda, «demanen a la gent que els doni el seu suport, concentrant-se a les 9.30 hores del matí».Balarda ha fet memòria del fet que la jornada de vaga del 8 de novembre va ser resultat «d’una convocatòria de la intersindical» i que va ser una protesta «per la situació laboral i en defensa dels drets de les persones». «La resposta va ser contra l’autoritarisme de l’Estat espanyol», ha indicat Balarda, qui ha afegit que «la vaga és un dret necessari i participar-hi no és cap delicte». Segons l’opinió que ha expressat davant les més de 120 persones concentrades, no és acceptable «aquesta persecució». Entre les persones que han donat el seu suport a les 39 persones del Camp de Tarragona citades a declarar es trobaven els regidors de l’Ajuntament Pau Ricomà, d’Esquerra Republicana, i Jordi Martí, de la CUP.Per altra banda, Carles Perdiguero ha dit que la investigació està en fase d’instrucció, per la qual cosa «la Fiscalia podria demanar noves diligències». També ha dit que, en altres ciutats, on s’han produït casos similars, han acabat arxivant-se. Perdiguero ha recordat que la setmana passada el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va sentenciar que la vaga general del 8-N va ser legal i que no hi ha proves que la finalitat de l’aturada fos «exclusivament política».