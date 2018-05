El Taller guanya el 'Joc de Cartes' dedicat als restaurants del Serrallo

La proposta arriscada de l’Òscar, que fusiona la gastronomia japonesa amb la peruana, va convèncer a tots els restauradors

Actualitzada 10/05/2018 a les 11:20

El restaurant El Taller ha estat el guanyador del darrer episodi del programa Joc de Cartes, dedicat al Serrallo. Aquest espai gastronòmic de TV3 presentat per Marc Ribas va visitar el barri marítim de Tarragona per tal de trobar el millor restaurant de cuina popular tot enfrontant a quatre restauradors de la zona.En aquest episodi, emès la nit d’ahir dimecres, Marc Ribas va conèixer l’Òscar del Taller, la Virgínia de l’Anap Bistro, al Nicola del restaurant Gli Angeli i a l’Àngel del Pòsit. Seguint la dinàmica del programa, els quatre restauradors i el presentador van fer un àpat a cadascun dels establiments participants per valorar no només els plats, sinó també l’espai, el servei, la cuina i el preu de cada restaurant.Un cop visitats tots quatre establiments, el presentador i els quatre participants es van reunir per fer públiques totes les votacions tret la d’en Marc Ribas, que es destapa al final de programa en tenir un paper decisiu. En aquesta ronda els restauradors van situar en primer lloc a la classificació a l’Òscar del Taller, un restaurant de cuina nikkei que fusiona la gastronomia japonesa amb la peruana.Aquest cop, el vot del presentador no va suposar cap gir en la classificació –com quan va passar quan el programa va buscar el millor restaurant de cuina popular de la Part Alta -. La votació de Marc Ribas va confirmar la classificació provisional i va donar la victòria a l’Òscar del Taller amb una puntuació final de 8,3. El segueixen l’Àngel del Pòsit –el votat amb millor nota pel presentador- amb un 7,9; el Nicola del Gli Angeli amb un 7,4; i per últim la Virgínia de l’Anap Bistro amb un 5,8. Cal destacar que el Pòsit es va fer al el segell blau, el certificat de cuina sostenible.Havent resultat guanyador del programa dedicat al Serrallo, l’Òscar del Taller ha obtingut un títol atorgat pel programa i una dotació econòmica de 5.000 euros per invertir en el seu restaurant.Podeu veure el programa complet en aquest enllaç