El PSC presentarà una moció perquè als casals d'avis es pugui jugar al bingo amb diners

El grup municipal demana a la Generalitat un canvi en la legislació que regula aquest joc, la qual només permet que es practiqui en sales especialitzades

Actualitzada 10/05/2018 a les 13:42

El grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Tarragona presentarà una moció en el proper ple, que tindrà lloc el 18 de maig, per tal que es pugui jugar al bingo amb diners a les Llars Municipals de la Gent Gran. En aquest sentit, el partit demana a la Generalitat un canvi en la legislació que regula aquest joc, la qual només permet que es practiqui en sales especialitzades.La regidora Ana Santos ha expressat que hi ha hagut intervencions a diferents llars de jubilats per part dels Mossos d’Esquadra per informar que la Generalitat només permet aquest joc en les sales especialitzades. Santos també ha dit que des de l’Ajuntament s’han fet reunions amb la Generalitat per modificar aquest reglament però «malauradament, no s’ha pogut arribar a cap acord, i ara les denuncies estan arribant a la Guàrdia Urbana malgrat que a les nostres Llars ja no es juga al Bingo».«Considerem una incongruència que Llars de Jubilats gestionades directament per la Generalitat en el seu horari setmanal promocionin les partides de Bingo, mentre que a les municipals s’han enviat els Mossos», ha manifestat la regidora, que ha desitjat tenir el suport de tots els grups municipals per poder tirar endavant aquesta moció.