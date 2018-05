El Museu Bíblic de Tarragona recrea el mur de l'àrea sacra amb marbre de Carrara

Aquesta iniciativa facilita la comprensió de l’espai porticat de la tercera terrassa de Tarraco

Com era el mur interior de l’àrea sacra del temple de culte imperial de Tarraco? El Museu Bíblic Tarraconense respon a la pregunta amb la recreació d’un sector existent en la seva seu, amb la col·locació de plaques de marbre de Carrara. El visitant tindrà davant seu un motiu per deixar córrer la imaginació, amb una recreació de la imatge que tenien els 120 metres de llargària del mur.El director del Museu Bíblic i arqueòleg, Andreu Muñoz, ha explicat a aquesta redacció que, amb la intervenció que s’ha dut a terme en el mur original, de la segona meitat del segle I dC, construït durant el període de la dinastia Flàvia, s’aprecia com era en realitat. «L’objectiu és recrear el mur i fer pedagogia de com era i com es construïa, amb la voluntat que la gent que el visiti pugui tenir una idea molt aproximada de com era el conjunt del Tèmenos –àrea sacra–», va dir.La col·locació de les plaques de marbre de Carrara permet comparar l’aspecte original del mur amb les restes que s’han conservat, a més de facilitar la comprensió que els forats que presenten els carreus formaven part del sistema d’ancoratge i del revestiment que es feia amb morter. «Els murs estaven decorats», va comentar Muñoz, qui va mostrar-se molt satisfet del resultat final de la intervenció perquè «la gent es podrà fer una idea de com era el mur». «Hem posat pell a l’edifici», va comentar el director del Museu Bíblic.Aprofitant l’espai que corresponia a una finestra i que va ser tapiada, els responsables del projecte van decidir pintar-lo de color vermell, per diferenciar-lo de la resta del mur. També s’aprecia el nivell de cimentació i les característiques constructives, gràcies a uns centímetres de distància, ja en l’exterior de l’edifici, en un pati, on fa uns mesos es va excavar la base del mur. La construcció feia vuit metres d’alçada en el sector interior. En aquest punt, arrencava el porticat de la gran plaça del recinte de culte, dominat pel Temple d’August, en la que es coneix com a tercera terrassa de Tarraco.El sector del mur on s’ha executat el projecte de recreació està ubicat a un parell de metres de distància d’una exedra que es conserva parcialment, on el Museu Bíblic també està duent a terme una intervenció.Els dies 18 i 19 de maig, en el marc del Dia Internacional dels Museus, el Museu Bíblic farà unes jornades de portes obertes. La visita incorporarà la recreació del mur del Tèmenos.