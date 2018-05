Detenen un jove per intentar robar en un pis enfilant-se a un fanal

El noi, finalment, no va poder accedir a l'interior de l'habitatge

Actualitzada 10/05/2018 a les 15:01

La Guàrdia Urbana va rebre ahir, poc abans de les 22 hores, la trucada d'un veí que havia observat com un jove accedia al balcó del primer pis d'un immoble del carrer Sant Miquel pujant a través d'un fanal, mentre un altre jove s'esperava al carrer amb una bicicleta. Gràcies a la descripció facilitada se'ls va localitzar al carrer Lleó, on se'ls havia afegit un tercer individu, també en bicicleta.Després de veure els agents els joves van començar a córrer, però la Guàrdia Urbana va aconseguir interceptar-ne un d'ells. L'interior de la motxilla que portava l’individu contenia dues llanternes, dos guants d'alta sensibilitat i dos tornavisos de grans dimensions, entre d'altres objectes. Els propietaris del pis, un matrimoni d'edat avançada, va presentar denúncia pels fets i va confirmar que en l'accés al balcó el jove hauria llençat diverses torretes al terra, però que no hauria accedit a l'interior del pis. El jove ha estat detingut per temptativa de robatori amb força.