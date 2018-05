L'advocat de Carles Puigdemont va omplir l'aula magna de la URV en un acte organitzat per Òmnium Cultural, l'ANC i Juristes per la República

Actualitzada 09/05/2018 a les 10:55

L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, va omplir aquest dimarts completament l'aula magna de la universitat Rovira i Virgili en la primera de les xerrades del cicle de conferències 'Catalunya, camí de llibertat' organitzat per Òmnium Cultural, l'ANC i Juristes per la República.Cuevillas no era l'únic ponent present a la taula de debat. Amb ell hi eren la catedràtica de dret constitucional Mercè Barceló i el secretari primer de la Mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós. És evident, però, que l'advocat era el 'cap de cartell' de la trobada, que va reunir més de 400 persones.L'advocat d'entrada ja es va posar el públic a la butxaca amb el seu bon humor, recordant que entre els seus càrrecs hi ha el de representant de la penya barcelonista de Sant Esteve de les Roures, mentre anunciava que havia enviat una imatge de la sala al president Puigdemont, de qui transmetia un missatge d'agraïment a tot el públic assistent.Jaume Alonso Cuevillas va anunciar també que esperava tenir «bones notícies» la pròxima setmana i recordava que el 16 de maig està prevista la primera vista de les euroordres a Bèlgica. Cuevillas es va mostrar convençut de què la justícia espanyola «tindrà algun disgust». L'advocat també admetia que els independentistes hauran d'afrontar en cara un procés llarg, però que s'acabaria guanyant.Amb ironia, Cuevillas afirmava que a l'Estat espanyol no hi havia hagut ingerència de l'executiu al poder judicial, Defensa que, en realitat, no hi ha hagut cap ingerència de l'executiu en el poder judicial, «perquè no ha calgut, ja que els magistrats han estat escollits un a un». I insistia en el fet que el problema principal d'Espanya no estava en la separació de poders, sinó en la «politització de les altes instàncies judicials».Per la seva banda, Mercè Barceló va fer un repàs dels drets vulnerats abans i després de l'1 d'octubre. Remarcava, en concret el «perillós discurs d'odi» que s'està creant amb l'ajuda de diversos mitjans de comunicació i destacava la «clara deriva autoritària de l'Estat espanyol davant l'independentisme».Eusebi Campdepadrós, per la seva part, va esmentar algunes de les «múltiples valoracions subjectives» presents en les interlocutòries del jutge Llarena. I va explicar també que la Mesa del Parlament va acordar interposar una querella criminal contra el jutge per ingerència, ja que consideren que «s'ha vulnerat de forma clara la separació de poders».L'objectiu de les quatre xerrades organitzades per Òmnium, ANC i Juristes per la República, és tractar diferents aspectes relacionats del procés. Així, en les següents s'abordaran temes com la repressió, els mitjans de comunicació i la pau, amb convidats com la periodista Txell Bonet, companya de Jordi Cuixart, la política i advocada Bea Talegón i l'activista Arcadi Oliveres.