«Volem commemorar els 120 anys de servei a la nostra societat»

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Tarragona acollirà avui, a les 19.30h, la conferència inaugural dels actes de celebració del 120 aniversari del COMT

Actualitzada 08/05/2018 a les 19:45

—Els metges col·legiats assumim un compromís amb l’ètica i la millora contínua del compliment de la nostra tasca, amb l’altruisme, la solidaritat i la promoció d’un bé social, fonamental i preferent, com és la salut. Aquest compromís el tenim amb la societat. A més, som una entitat de dret públic, i per tant vigilem per les bones praxis, pel bé de la societat i la defensa dels nostres pacients, vetllant perquè no hi hagi intrusisme. Tot aquest conjunt d’accions són la raó de ser del COMT. En definitiva, vetllar perquè la professió es desenvolupi de manera correcta, ètica i deontològicament.—Al COMT, es treballa per oferir una sèrie de serveis que puguin beneficiar tant als col·legiats com a la societat, millorant el col·legi i fent-lo més proper. Alhora, se l’ha dotat d’un conjunt de serveis perquè el desenvolupament de la nostra professió sigui més fàcil.—Les grans qüestions són la precarietat laboral i la falta de professionals. Hem de mirar com aconseguir que la demografia del professional mèdic de la demarcació sigui la correcta, i saber quants metges necessitarem d’aquí a uns anys. En deu anys perdrem un 30% dels nostres professionals, i hem de poder fer un càlcul per saber com els podrem substituir. D’altra banda, també cal que aquests professionals no estiguin súper explotats, i que les ràtios siguin correctes.—Conscienciant a l’Administració d’aquests greus problemes. Definint quina és la nostra professió i quines són les nostres tasques. També estem fent estudis per saber com seran els metges del futur, i veiem una feminització de la professió molt important: avui dia el 80% dels metges que acaben la carrera són dones. Això ens portarà a una nova manera de veure les coses, per exemple hem de parlar de la conciliació familiar. Necessitarem metges perquè la conciliació es pugui fer de manera correcta; avui dia la gent jove no té el mateix concepte de la vida que els metges de fa vint o quaranta anys, ara hi ha un altre estil de vida, la societat ha canviat molt i ens hem d’adaptar a l’actual situació.—El doctor Josep Maria Caralps Riera, cirurgià cardíac que va realitzar el primer trasplantament de cor amb èxit del país, impartirà la conferència Una història d’èxit, al Saló de Plens de l’Ajuntament de Tarragona, a les 19.30 h.—Sí, tenim un programa d’actes per commemorar aquests 120 anys de servei a la nostra societat i també tota la labor feta per acostar el col·legi als col·legiats, enfortir el vincle entre els col·legiats i la corporació, estrènyer llaços entre el col·lectiu mèdic i dinamitzar l’activitat del COMT a tot el territori. Volem donar a conèixer el que fem. Hi haurà tres actes importants, el primer és el que farem aquest dimecres, i després en farem dos més a Reus i a Tortosa. La cloenda la farem amb un gran acte a la Diputació de Tarragona. Entretant, tenim previst ampliar el cicle d’activitats col·legials, i oferir propostes culturals, formatives, etc. També estem treballant per organitzar un espectacle sobre la medicina durant l’Imperi Romà, que farem en col·laboració amb un professional que participa en les jornades de Tarraco Viva.