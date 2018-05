Un centenar de veïns de Pere Martell, sense aigua ni llum durant cinc dies

Els números 15, 17 i 19 d’aquest carrer estan habitats per persones d’edat avançada, que no han pogut sortir de casa perquè l’ascensor no funcionava

Fecsa-Endesa i l’Ajuntament

Més d’un centenar de veïns del carrer Pere Martell de Tarragona han estat sense aigua ni llum durant cinc dies. Divendres passat, una avaria en una de les tres fases del sistema elèctric va deixar sense subministrament els números 15, 17 i 19. Es tracta de tres blocs habitats, majoritàriament, per persones d’edat avançada. Els veïns van notificar la problemàtica a Fecsa-Endesa, però no va ser fins ahir a la tarda quan els treballadors es van dirigir fins al lloc per solucionar la situació. El motiu, la tardança de la llicència d’obres, que ha d’atorgar l’Ajuntament. «Hem estat segrestats», assegurava el vicepresident del número 19, Vicens Ferrer. La majoria dels veïns tenen problemes de mobilitat i no poden pujar ni baixar escales, per això, fa quatre dies que no surten de casa perquè l’ascensor no funciona.La Dolores Calatayud és la propietària del setè primera del número 19 del carrer Pere Martell. Té problemes a les articulacions, supera la setantena i du un marcapassos. L’ascensor és el seu millor aliat per poder moure’s i sortir de casa, perquè baixar les escales és una missió totalment impossible. Per aquest motiu, des de divendres de la setmana passada, no ha pogut sortir al carrer de manera autònoma. «He baixat avui –ahir pel lector– amb la meva filla perquè havia d’anar a l’oftalmòleg, però m’ha costat moltíssim», lamentava. A la cuina, a sobre de la taula, Calatayud hi tenia cinc garrafes de vuit litres d’aigua, que ha fet servir per cuinar i rentar-se. Ahir, els veïns només van disposar d’una hora i mitja d’aigua corrent, i durant la resta de dies, tan sols rajava un fil. «I jo encara tinc sort, perquè als pisos superiors l’aigua no hi arriba», assegurava la veïna.La seva situació es repeteix en la majoria dels pisos dels blocs 15, 17 i 19. Es tracta de tres edificis habitats per gent gran, que pateixen problemes de mobilitat. També hi ha veïns en cadira de rodes i altres que necessiten tractament mèdic diàriament. Per aquest motiu, que l’ascensor no funcioni durant cinc dies i que l’aigua no ragi, es converteix en una problemàtica molt gran. Ho confirmaven el president i el vicepresident de la comunitat de veïns del número 19, Joan Gondolbeu i Vicens Ferrer. «Unes 150 persones han estat sense ascensor ni bomba d’aigua durant cinc dies», lamentaven ambdós, irritats després d’haver-se passat tot el cap de setmana trucant a Fecsa-Endesa.Divendres, els veïns van notificar l’avaria a l’empresa. Aquesta va enviar dos treballadors al lloc per aplicar una solució provisional, segons han confirmat fonts de la companyia elèctrica. Com havia fallat una de les fases del sistema, els treballadors van connectar la primera i la segona per subministrar un mínim d’aigua i electricitat. Per tant, els veïns podien encendre algun llum, però no posar la rentadora, per exemple. L’ascensor, però, no tenia prou potència per engegar-se, tal com va passar amb la bomba d’aigua, que només tenia força per arribar al setè pis i de forma molt minsa.«S’han anat passant la pilota dels uns als altres i les víctimes som nosaltres», criticaven Gondolbeu i Ferrer. El cert és que, segons confirmava a aquest mitjà Fecsa-Endesa, «fins dilluns no vam rebre el permís d’obres per obrir una rasa a terra». L’empresa va notificar al consistori que havia de fer aquesta obra el passat divendres, però segons deien, «els caps de setmana és gairebé impossible rebre la llicència». A més, afegien: «Amb l’Ajuntament de Tarragona acostumem a tenir molts problemes per aquests casos».Ahir a la tarda, dos operaris de l’empresa es trobaven excavant entre els números 15 i 19 per solucionar l’avaria. Segons van informar els mateixos treballadors a aquest mitjà, «el problema estarà solucionat aquesta mateixa tarda, encara que l’avaria és complicada». Avui, per tant, el centenar de veïns del carrer Pere Martell hauria de tenir llum i aigua. Enrere queden cinc dies de subministrament gairebé nul i de «segrest» a casa, tal com expressava Vicens Ferrer.