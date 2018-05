Les infermeres lluiten contra els estereotips sexistes a la seva professió

El Sindicat d’Infermeria engega la campanya estatal ‘Trenca amb els Estereotips’

Actualitzada 08/05/2018 a les 20:06

Que treballen per vocació, que depenen del metge, que només atenen a persones malaltes, que és una professió per dones i que el seu uniforme és la còfia i els talons, són els 5 estereotips que denuncien les inferemeres a la campanya Trenca amb els Estereotips. Les infermeres inicien una campanya a escala estatal per informar a la població i sobretot sensibilitzar a la societat, de la situació de discriminació de gènere que reben al seu lloc de treball.Les professionals del sector afirmen que la seva imatge està sexualitzada. Volen acabar amb els estereotips que durant anys les han perseguit, com per exemple les disfresses on es mostra una infermera amb faldilla curta i escot pronunciat, o bé les promocions de comerços o discoteques que fan servir la imatge d’infermera com un objecte sexual, quan la realitat no és aquesta. Troben que la seva imatge queda malmesa amb aquest tipus d’actes, que promocionen una imatge errònia de la seva professió. A més, també denuncien la imatge que es té de la seva tasca professional que sempre està subjecte a la del metge, quan elles treballen de forma autònoma en coordinació amb altres professionals.Des del Sindicat d’Infermeria, SATSE, han programat deu grans accions durant els mesos de maig i juny en un total de dinou comunitats autònomes de l’estat espanyol. Les infermeres es coordinaran per distribuir informació sobre la situació de discriminació laboral que pateixen mitjançant cartells i fulletons als centres mèdics, també emprendran una difusió sobre els estereotips a les xarxes socials. Enviaran cartes a diverses institucions polítiques per demanar col·laboració a l’hora d’erradicar aquesta situació. Es produirà un recull de firmes entre les professionals per aplicar un pla d’actuació per a la dona en l’àmbit sanitari, aquesta recollida la volen enviar al Ministeri de Sanitat. A més, hi haurà una línia oberta amb testimonis reals que tenen taques al seu expedient laboral per casos de discriminació.La secretària provincial del SATSE a Tarragona, Caterina Ródenas, afirma que «s’ha de lluitar contra els estereotips per desenvolupar la tasca de les infermeres, de cara a la societat s’ha de traslladar la imatge real per obtenir un reconeixement professional». A més, assegura que, actualment, la professió d’infermera no és una labor només de dones, aproximadament un 20% del col·lectiu són homes.