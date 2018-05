La Generalitat treu a subhasta 9 immobles procedents d'herències intestades a Tarragona

Hi ha cinc immobles a Valls, un a Tarragona, un al Vendrell, un a Segur de Calafell i un a Vila-rodona

Actualitzada 09/05/2018 a les 12:53

Immobles a Tarragona amb un preu de sortida des de 9.200 euros

Els diners obtinguts es destinaran a entitats socials i culturals

La Generalitat ha convocat una subhasta pública d’un total de 47 immobles procedents d’herències intestades, dels quals 9 es troben a la província de Tarragona. En concret, hi ha un total de cinc immobles a Valls, un a Tarragona, un al Vendrell, un a Segur de Calafell i un a Vila-rodona. Els preus de sortida dels immobles de la demarcació oscil·len, en funció de les condicions de cadascun, entre els 9.200 i els 113.000 euros.Les propietats que es poden a la venda estan distribuïdes en 46 lots separats, un dels quals està format per dos immobles. Els interessats poden presentar les seves ofertes, en sobre tancat i a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat, fins el 15 de juny. L’obertura dels sobres es farà el 5 de juliol del 2018 a les 10h en un acte obert al públic, on els licitadors podran millorar les seves ofertes a mà alçada.Per participar a la subhasta s’ha de dipositar, amb caràcter previ, a la Caixa General de Dipòsits del Departament de la Vicepresidència d’Economia i Hisenda l’import de la garantia del preu de sortida de cada immoble, que s’estableix al plec de condicions d’aquesta subhasta.La demarcació de Tarragona compta amb 9 pisos que la Generalitat treu a subhasta amb aquests lots. La localitat que en té més és Valls, on es posen a la venda cinc immobles. Per altra banda, es subhasta un immoble a la ciutat de Tarragona, un al Vendrell, un a segur de Calafell i un a Vila-rodona.Pel que fa a Valls, els interessats poden presentar ofertes per comprar quatre habitatges unifamiliars i una nau industrial. L’habitatge més barat està situat al número 29 del carrer d’En Bosc i té un preu de sortida de 9.200 euros. També hi ha a la venda tres habitatges unifamiliars més: al carrer Carnisseria per 15.000 euros; al carrer Pouet , 15, per 11.900 euros; i al número 10 de la plaça Portal Nou per 23.600 euros. Tots els habitatges es troben en mal estat de conservació perquè mai s’han rehabilitat. Per altra banda, també s’ha posat a la venda una nau industrial de 122 metres quadrats situada al número 3 del carrer Boters per 113.000 euros.A la ciutat de Tarragona només hi ha un únic habitatge a la venda. Es tracta d’un pis situat al barri Sant Salvador , concretament al bloc número 7 del carrer Gaià. L’habitatge, de 56,32 metres quadrats útils, compta amb tres dormitoris, un bany i una sala-menjador central que té la resta de dependències al voltant. El preu de sortida és de 18.800 euros.En el cas de l’immoble que se subhasta al Vendrell, l’habitatge consisteix en un estudi situat al Francàs, al carrer Via Comunicació Social número 31, i té un preu de sortida de 25.000 euros. Es tracta d’un espai de 16,80 metres quadrats amb rebedor, bany, cuina, sala-menjador, un dormitori i una terrassa.També al Baix Penedès, la Generalitat treu a subhasta un habitatge a Segur de Calafell. Aquest està situat al número 11 del carrer Barcelona, on hi ha un edifici d’habitatges plurifamiliars en bloc obert. L’immoble té 59,18 metres quadrats útils amb dos dormitoris, un bany, una cuina, una sala-menjador, un safareig i una terrassa. El preu de sortida és de 57.800 euros.Per últim, a Vila-rodona es posa a la venda una casa amb soterrani, planta baixa, altell, primer i segon pis i golfes. Té 282,21 metres quadrats útils i té un preu de sortida de 42.500 euros.La Generalitat preveu obtenir un mínim de 4.981.900 euros, que pot ser millorat a l’alça, amb la venda de tots els lots. D’acord amb la legislació vigent que regula les herències intestades, els imports obtinguts s’hauran de destinar a establiments d’assistència social o a institucions culturals preferentment del municipi o la comarca d’on tenia la darrera residència el causant.Podeu consultar tots els immobles que la Generalitat subhasta arreu de Catalunya en aquest enllaç.