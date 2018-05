La 28a Bicicletada ja compta amb 2.000 inscrits

Se celebrarà el proper diumenge 13 de maig

Actualitzada 09/05/2018 a les 18:24

Aquest proper diumenge, 13 de maig, les bicicletes envairan un cop més la ciutat de Tarragona amb la celebració de la 28a Bicicletada popular, que preveu reunir un gran nombre de participants. De fet, a hores d’ara ja s’ha superat la barrera dels 2.000 inscrits, xifra que es veurà notablement incrementada en els dies que resten fins al tret de sortida de la trobada ciclista. Aquesta oferirà novament dues opcions de circuit: el popular, de 17 km, i l’infantil, de 2’4 km.Els interessats a participar-hi poden formalitzar la seva inscripció a través de dues vies:- De manera presencial, a Carrefour Tarragona i a qualsevol de les seus del Patronat Municipal d’Esports: Bonavista, Riuclar, Campclar, Part Baixa i Serrallo, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador. Aquesta via d’inscripció estarà activa, en horari d’obertura de cada centre, fins al proper dissabte.- Per Internet, fins a la mitjanit de dijous a divendres, a través de la pàgina web www.labicicletada.cat A més, tot coincidint amb la celebració de l’Exhibició Aèria la tarda del 12 de maig, també hi haurà un punt d’inscripcions a la Bicicletada ubicat al Balcó del Mediterrani. Pel que fa a l’Exhibició, patrocinada per Repsol i amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona, aquest any veu ampliat el repertori de protagonistes. A més de l’habitual equip Bravo3 Repsol, la companyia ha potenciat la presència d’avions amb motiu de la celebració dels Jocs Mediterranis, per la qual cosa també volaran sobre el litoral tarragoní la Patrulla Acrobàtica Jacob 52 i el pilot igualadí Alex Balcells.