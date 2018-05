Ja estan a la venda les entrades per als espectacles del Programa Cultural dels Jocs

Entre les obres que es faran al Teatre Tarragona hi ha 'Calígula', 'Edipo Rey' i l’espectacle de dansa 'Dunas'

Actualitzada 09/05/2018 a les 16:15

Aquest dimecres es posen a la venda les entrades dels espectacles que tindran lloc durant l’estiu al Teatre Tarragona en el marc del Programa Cultural dels Jocs. La primera de les obres que pujarà a l’escenari és Edip Rei de Sòfocles, dirigida per Denis Rafter que es farà el dissabte 9 de juny a les 21.30 h i el diumenge 10 de juny a les 19 h.El cap de setmana següent, el dissabte 16 de juny a les 21.30h i diumenge 17 de juny a les 19 h es presentarà Calígula, d’Albert Camus dirigida per Mario gas. Els dos espectacles formen part del Festival de Teatre Clàssic de Mèrida.El dijous 5 de juliol a les 20:30h, serà el torn de la dansa amb Dunas, un espectacle de la bailaora i coreògrafa María Pagès (Premio Nacional de Danza 2002) i el coreògraf i ballarí belga-marroquí Sidi Larbi Cherkaoui, que uniran flamenc i dansa contemporània.Les entrades es poden comprar a través de la pàgina www.tarracoticket.cat i a les taquilles del Teatre Tarragona (horari: dimecres, 11 a 13 h. Dijous i divendres, d'11 a 13 h i de 17 a 19 h). També es podran adquirir una hora abans de l’espectacle a l'espai on es faci la representació.