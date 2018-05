Griselda Pastor, premi Ernest Udina a la Trajectòria Europeista

La periodista tarragonina és corresponsal de la Cadena Ser a Brussel·les

La periodista tarragonina Griselda Pastor, corresponsal de la Cadena Ser a Brussel·les (Bèlgica) i amb dilatada experiència com a corresponsal en les institucions europees, ha guanyat el Premi Ernest Udina a la Trajectòria Europeista 2018, que concedeix l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (APEC).El jurat ha valorat «la llarga trajectòria de Griselda Pastor» com a corresponsal de la SER a Brussel·les, «des d'on ha informat dels principals capítols de la història europea, des de l'euro a l'ampliació de la UE, de la crisi econòmica a la dels refugiats, i del Brexit, entre molts d'altres».Així mateix, també destaca l'APEC «l'energia i passió que posa en les seves cròniques radiofòniques» i «l'esforç professional de treballar en un mitjà radiofònic a Brussel·les per sintetitzar i explicar l'actualitat europea».Pastor informa sobre l'actualitat de la UE per a la Cadena SER des del 1998, una labor que ja li va valer ser reconeguda amb el premi Salvador Madariaga de ràdio de l'any 2004.Anteriorment, havia cobert la informació política de la Cadena SER-Catalunya des de Ràdio Barcelona (1990-1998), a la qual es va incorporar després de treballar en l'emissora de la seva ciutat natal, Tarragona, on també exercia com a corresponsal de l'Agència EFE.L'APEC vol aquest any «reconèixer la labor dels corresponsals catalans que treballen actualment a Brussel·les en unes condicions molt més precàries que fa un temps i que els aboca, en alguns casos, a situacions laborals intolerables».El guardó, que compta amb el suport de la Comissió i el Parlament Europeu a Barcelona, així com de la Fundació Bancària 'la Caixa', consisteix en una escultura de l'artista Enric Pladevall i un retrat del dibuixant Oriol Malet.El Premi Ernest Udina a la Trajectòria Europeista 2018, que s'ha donat a conèixer avui, coincidint amb el Dia d'Europa, es lliurarà el pròxim 15 de juny a la seu de les Institucions Europees a Barcelona.