Ensinistren el primer gos d'assistència per ajudar persones amb esclerosi

L'animal ha estat lliurat aquesta tarda a la persona afectada al col·legi de Veterinaris de Tarragona

Actualitzada 09/05/2018 a les 20:37

Estudiants del Postgrau en Instrucció d'Unitats Canines d'Assistència -estudis que ofereix l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB-, ha ensinistrat el primer «gos de servei» de Catalunya, entrenat per ajudar en les seves tasques quotidianes una persona amb esclerosi múltiple.El gos ha estat lliurat aquesta tarda a Edurne, la persona afectada en un acte al col·legi de Veterinaris de Tarragona.Aquests gossos poden guiar persones cegues, alertar persones amb diabetis abans de tenir una hipoglucèmia, ajudar en les tasques diàries a persones amb diversitat funcional o persones de l'espectre de l'autisme.En aquest cas, el gos, que es diu Sasha, ha estat entrenat específicament per ajudar a una persona afectada d'esclerosi múltiple de Tarragona a fer les seves tasques diàries.Segons ha informat la UAB, es tracta del «primer Gos de Servei» per ajudar persones amb discapacitat, el primer que es lliura a Catalunya.Els estudiants del Postgrau d'Instructor de Gossos d'Assistència de la UAB han participat com a agents de socialització en la fase de formació del gos i s'han encarregat d'ampliar la seva educació en obediència bàsica amb l'adaptació del gos als espais públics, desplaçament en transports, centres comercials, vies públiques, etc.L'any passat, aquests mateixos estudiants ja van participar en la instrucció d'un gos guia que es va lliurar a una usuària amb discapacitat visual.El lliurament del gos l'ha efectuat l'Escola de Gossos d'Assistència IDDT Assistance Dogs, recolzada per la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM), l'Associació APRENEM per a la Inclusió de les Persones amb Trastorns de l'Espectre Autista, Carelia Via Social i l'Associació Discapacitat Visual de Catalunya, entre d'altres.Encara que l'Escola de Gossos d'Assistència IDDT Assistance Dogs ja ha lliurat altres gossos d'assistència dins i fora de Catalunya en diverses especialitats, com la primera gossa d'assistència registrada oficialment en el registre de gossos d'Assistència de les Illes Balears, el gos que avui s'ha lliurat és el primer que aquesta entitat lliura a Catalunya en l'especialitat de «Gos de Servei».