El Sindicat d'Estudiants convoca vaga aquest dijous per protestar contra la sentència de 'La Manada'

L'organització preveu manifestacions a Tarragona, Barcelona, Lleida i Girona

Actualitzada 09/05/2018 a les 18:11

El Sindicat d'Estudiants fa una crida a la mobilització dels estudiants universitaris i de Secundària aquest dijous en contra de la sentència de 'La Manada' que qualifiquen «d'escandalosa» i consideren que «se'n riu i menysprea una dona jove» que va ser agredia «brutalment per un grup de salvatges». Com a mostra de protesta, el sindicat ha convocat manifestacions a Tarragona, Barcelona, Lleida i Girona a partir de les 12 de migdia, al costat de la plataforma feminista Lliures i Combatives. L'objectiu és mostrar el rebuig a una justícia «patriarcal i masclista» exigint l'expulsió «immediata» de la judicatura dels jutges responsables de la sentència.Pels estudiants, la sentència mostra «la doble vara» de mesura d'una justícia plena «de reaccionaris que enyoren el franquisme». Els joves critiquin que s'empresonin joves, truiters i cantants de rap per criticar la monarquia i la corrupció del PP, se segresten llibres i censures revistes i es confisquen samarretes grogues amb l'argument que «incita la violència», i que d'una altra banda, es deixa en llibertat els corruptes, s'absol els feixistes de les agressions i la violència masclista «queda totalment impune».Aquesta mobilització arriba dues setmanes després d'una manifestació estudiantil que va fer sortir al carrer 5.000 joves segons l'organització i 2.700 segons la Guàrdia Urbana, en defensa de la universitat pública i les llibertats.Aquest dijous però, a la convocatòria no s'hi ha sumat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) que consideren que aquesta vaga s'anuncia amb «oportunisme polític» per un sindicat que no treballa des de la base als instituts i universitats catalans. El SEPC defensa treballar al costat del moviment feminista i aposta per un model educatiu que integri perspectives de gènere, en matèria educativa, educació sexual complerta i atengui les diversitats sexuals sobretot en el què comporta el moviment LGTBI. També demanen complir la legislació en base a uns protocols contra agressions masclistes o lgtbifòbiques.