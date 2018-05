Tarragona viurà el 28è Concurs Internacional de Focs entre el 4 i 7 de juliol

Participaran les pirotècnies valencianes Mediterráneo i Tomàs, la gallega Xaraiva i la italiana Poleggi

Actualitzada 08/05/2018 a les 15:37

El 28è Concurs Internacional de Focs Artificials Ciutat de Tarragona se celebrarà del 4 al 7 de juliol. D'entre les 13 propostes presentades, s'han seleccionat la Pirotècnia Tomàs de Castelló, la Pirotècnia Xaraiva d'Ourense, la Pirotècnia Poleggi d'Itàlia i la Pirotècnia del Mediterráneo de València, que actuaran en aquest ordre, segons el sorteig fet aquest dimarts al matí. Conjuntament amb els quatre dies de concurs, s'ha organitzat la segona jornada formativa Vora els focs de Tarragona, pensada per fomentar la cultura al voltant dels focs artificials i que consistirà en una taula rodona d'experiències organitzatives de festivals i concursos de focs. La regidora de Cultura, Begoña Floria, ha afirmat que aquesta és una «aposta històrica», després de 28 anys, que «connecta amb la tradició del foc a la ciutat i amb la cultura de Tarragona».Xavier Gonzàlez, director del Concurs, ha afirmat que les pirotècnies participants tenen la responsabilitat de disparar «pirotècnia des de diferents àmbits: tronades, traques o entrades de processó», ja que el guanyador del Concurs s'endú el primer premi Venus Ciutat de Tarragona, amb l'adjudicació dels espectacles públics de focs artificials durant les Festes de Santa Tecla de 2018, amb un valor de 26.000 euros.D'altra banda, el premi especial, atorgat per l'Ajuntament de Granollers, comporta la realització dels espectacles de focs artificials de festa major de la ciutat, per un valor de 15.000 euros el Castell de Focs i 2.999 euros les tronades.El cartell, que també s'ha presentat aquest dimarts, l'han realitzat els tarragonins Manel Tarrés i Ferran Roch. Un any més, l'Associació de Restaurants de la Part Alta organitzarà els Sopars sota els Focs i també Tac 12 oferirà en directe totes les jornades del Concurs.