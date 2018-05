Tarragona dedica una plaça a la dona treballadora per afavorir la igualtat

La inauguració d'aquesta plaça vol afavorir la igualtat i «visualitzar la dona», segons ha explicat Ballesteros

Actualitzada 08/05/2018 a les 15:26

Tarragona ha dedicat una plaça a la dona treballadora per afavorir la igualtat i «visualitzar la dona», segons ha explicat l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) a l'acte de la inauguració.Ballesteros ha destacat «la importància de visualitzar la dona» per arribar a la normalització i igualtat entre els gèneres i ha assenyalat que «és un esforç més en aquest camí cap a la igualtat».La plaça de la Dona Treballadora està situada entre els carrers Yxart i Estanislao Figueres, prop de les seus dels dos sindicats majoritaris a la ciutat.La Secretaria d'Igualtat i Política Social d'UGT Tarragona, Mar Vázquez, i Verónica Rubio, representant de CCOO, han qualificat el setge d'«ideal», precisament per la proximitat als sindicats.També s'han congratulat que la ciutat hagi resolt el greuge històric que Tarragona no tingués un espai en honor a la dona treballadora.L'alcalde també ha avançat que, durant les pròximes setmanes, presentaran un esbós amb el futur disseny del mural feminista que es dibuixarà a la paret que hi ha a la plaça.El 2009, l'Ajuntament de Tarragona va crear el Consell Municipal de les Dones que va treballar durant els primers anys en l'elaboració d'un document base de propostes de carrers amb nom de dones.A través d'un procés de participació, es va crear la Comissió de Memòria Històrica del Consell Municipal de les Dones, que va desenvolupar tot un treball de recollida de noms de dones.Aquest document l'ha usat el Departament de Cultura per batejar nous carrers amb nom de dona a la ciutat.