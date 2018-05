Nou de les 247 proves dels Jocs queden cancel·lades per falta de participació

Segons Víctor Sánchez, director executiu de Tarragona 2018, es tracta d’una xifra «molt baixa» en comparació amb d’altres edicions anteriors

Actualitzada 08/05/2018 a les 10:23

El sorteig de les competicions d’equip dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 ja està preparat per celebrar-se aquest dimecres al Palau Firal i de Congressos. Totes les modalitats esportives disputades per equips coneixeran, després de l’acte, que arrencarà a les cinc de la tarda, quins seran els seus rivals per assolir l’or en els Jocs de Tarragona.Aquest dimarts, però, era el dia assenyalat per conèixer quantes modalitats esportives estaran presents en els Jocs Mediterranis. En seran 238, tal com va apuntar Víctor Sánchez, director executiu de Tarragona 2018. Ho va fer abans de començar les reunions previstes a l’hotel SB Ciutat de Tarragona, trobades per acabar de perfilar el devenir de l’esdeveniment.«Les inscripcions s’han tancat i, de les 247 proves esportives que s’havien proposat pels Jocs, nou són les que no compleixen els requisits. Són competicions molt concretes d’esports que consten de moltes proves i no hi ha cap disciplina esportiva que desaparegui», apuntava Víctor Sánchez, que puntualitzava que «aquelles proves que no tenen el nombre mínim de participants s’han anul·lat, però han estat poques, ja que hem tingut un gran èxit de participació de cara als Jocs».Per al director executiu, aquesta xifra resulta tot un èxit, ja que «a Mersin hi havia menys proves inicialment, perquè no hi havia ni waterpolo femení, ni hípica ni golf. Tampoc existia el triatló, ja que és un esport molt nou. A més, en els Jocs de Mersin hi va haver 53 proves que no complien els requisits».Continuant amb xifres, Víctor Sánchez també va avançar que se superaran els 4.000 assistents a la Vila Mediterrània «entre esportistes i oficials», recordant que «hem de tenir en compte que l’hípica, el rem i el piragüisme viuen fora de la Vila Mediterrània». Segons Sánchez, «podríem tenir algun problema puntual en algun dia, però res que sigui preocupant». Aquí entrarien tots els esportistes participants dels Jocs i els oficials de delegació, que acostumen a ser un nombre similar l’un i l’altre.No va poder concretar el dispositiu de seguretat dels Jocs, ja que «el pla de seguretat depèn de les forces de seguretat. Ells ho estan portant en secret i ens expliquen el que ens expliquen» i va anunciar que «no hi haurà cap problema» si la partida de 2 milions d’euros que queda pendent procedent de la Unió Europea es redueix, ja que «és una partida que ens ajudarà per a actes molt concrets, que no afecten a la competició. Si arriben els dos milions, o menys, seran pel tema cultural, un reforç a les cerimònies o alguna cosa similar, però res fonamental».Les trobades a Tarragona van ser diverses. Des de les reunions de les comissions tècnica i mèdica fins a la darrera reunió de coordinació de Tarragona 2018, passant per una trobada entre el Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis (CIJM) amb els organitzadors d’Oran 2021, els pròxims Jocs. Amar Addadi, president del CIJM, va encapçalar totes aquestes reunions que van encaminades a poder celebrar a Tarragona els millors Jocs Mediterranis de la història. «Ha estat un treball llarg i arribem al final del camí amb molta il·lusió, molt contents», va sentenciar un Víctor Sánchez que confia plenament en la feina feta que s’ha realitzat fins ara.