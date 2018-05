Les Teresianes volen unir el centre i una nova llar d'infants amb una passarel·la

L’estructura, demanada a l’Ajuntament, permetria travessar el carrer August amb seguretat per arribar l’escola bressol que obrirà al setembre a Ixart

Actualitzada 07/05/2018 a les 19:52

Des del setembre

Tarragona disposarà d’una nova llar d’infants privada, la Teresianes-Jaycar, que obrirà les seves portes el pròxim mes de setembre al número 10 del carrer Ixart. El centre estarà dividit en tres espais: una pista poliesportiva –ja existent–, un hort escolar de 200 metres quadrats que també farà les funcions de pati i aules, va informar a aquesta redacció el director general del Col·legi Santa Teresa de Jesús, Francisco Sardaña. En paral·lel a l’apertura de la llar d’infants, les Teresianes han presentat davant l’Ajuntament un projecte per construir una passarel·la elevada per travessar el carrer August, amb l’objectiu d’enllaçar el centre escolar de la Rambla Nova amb el nou que obrirà al carrer Ixart en un futur pròxim.La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, celebrada el dijous de la passada setmana, va abordar la proposta de passarel·la presentada per les Teresianes fa un temps, amb l’objectiu d’unir les dues finques, separades pel carrer August. Sardaña va manifestar que «l’Ajuntament té el projecte i, en principi, pensem que només s’hauran de fer uns retocs», segons es desprèn de les converses que mantenen les dues parts. Sardaña va explicar que el govern municipal demana que la passarel·la sigui reversible. «Estem pendents d’aconseguir l’autorització definitiva», va dir el director general del Col·legi Santa Teresa de Jesús.L’objectiu que es persegueix amb la proposta de construcció d’una passarel·la aèria és «connectar l’edifici de les Teresianes amb les finques propietat dels Pares Carmelites que utilitzem des de fa trenta anys i que tenim llogades». Poder disposar d’aquesta infraestructura implicaria evitar als alumnes del col·legi desplaçar-se pel carrer per anar a les instal·lacions d’Ixart, on hi ha una pista poliesportiva que complementa les existents al col·legi.Sardaña va explicar que les Teresianes han presentat el projecte de passarel·la «per millorar la seguretat, una solució molt habitual a Europa que permet mantenir i millorar la funcionalitat dels edificis i, a més, el permís que hem demanat al consistori deixaria de ser vigent si l’ús no fos educatiu, evitant altres que no fossin els propis d’una institució educativa com la nostra». El director general va remarcar que «la nostra comunitat educativa està formada per més de 600 famílies i mil usuaris, entre alumnes i treballadors» i, en conseqüència, són molts els alumnes i professors que han de travessar pel carrer August per desplaçar-se d’un lloc a altre.La nova llar d’infants que obrirà les seves portes al número 10 del carrer Ixart és el resultat de l’acord al qual van arribar les Teresianes i Jaycar, aquesta darrera amb més de tres dècades d’experiència, que han decidit «unir sinergies», va dir Sardaña. La titularitat del centre correspon al centre religiós, que «proporciona la logística, la inversió i el projecte educatiu», mentre que Jaycar aporta «l’experiència en aquest sector i els professionals, que seguiran treballant amb nosaltres».Sardaña va explicar que «des de fa anys mantenim col·laboració amb la seva directora i propietària de Jaycar, Teresa Sans, amb qui, durant uns cursos, hem pogut comprovar la qualitat del seu projecte educatiu, avalada per la demanda del seu centre». La preinscripció ja està oberta i, de fet, han fet els tràmits una cinquantena de pares de nens que el pròxim curs inauguraran les dependències d’Ixart, dels aproximadament seixanta que hi tindran cabuda.Sardaña va remarcar que «el personal de Jaycar s’integra a la nostra estructura i els seus alumnes, si així ho desitgen, podran continuar a les noves instal·lacions». L’acord «garanteix la continuïtat en el temps de Jaycar i nosaltres aprofitarem l’experiència pedagògica» que la llar d’infants del carrer Caputxins han aconseguit en més de 35 anys d’activitat», va subratllar Sardaña.