Les obres de l'escola Arrabassada comencen el pròxim dimarts

Serà quan se signarà l’acta de replanteig i la maquinària arribarà al solar entre dimecres i divendres

Actualitzada 07/05/2018 a les 19:59

Les obres de la nova escola Arrabassada començaranel pròxim dimarts. Després de més d’una dècada, la comunitat educativa del centre veurà com inicien els treballs del nou edifici, que s’ubicarà al carrer Mercè Rodoreda. Les obres tenen un període d’execució de 22 mesos, així doncs, l’edifici podria estar enllestit per acollir el curs escolar 2020-2021.Dimarts tindrà lloc la signatura protocol·lària de l’acta de replanteig. Aquest document ha d’estar signat obligatòriament per l’arquitecte com a director de treball, per l’aparellador o arquitecte tècnic com a director de l’execució de la obra, pel promotor i pel constructor. Així doncs, la maquinària arribaria al solar de la Vall de l’Arrabassada entre dimecres i divendres. «Dimarts tenim l’acta de replanteig i al dia següent o dijous començaríem les obres», confirmava a aquest mitjà l’arquitecte del projecte, Santiago Vives.Les obres de l’escola Arrabassada haurien d’haver començat el mes de desembre, després que l’actuació es licités des del portal d’Infraestructures de la Generalitat a l’octubre. Un conflicte entre les Dominiques i el consistori pel solar on s’ubicarà l’escola Arrabassada, però, va frenar l’inici de les obres.El passat 16 d’abril, mitjançant una compareixença pública, l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros va assegurar que «ja no existeix cap obstacle per començar a construir l’escola» i que les obres començarien en menys de 30 dies. El Departament d’Ensenyament destinarà a les obres un total de 4.534.354 euros.