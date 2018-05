La URV crea el primer centre català de recerca en ciberseguretat i privadesa de dades

Ho ha fet conjuntament amb cinc universitats més de Catalunya

Actualitzada 08/05/2018 a les 16:49

Sis universitats catalanes han creat el primer Centre de Recerca en Ciberseguretat de Catalunya (CYBERCAT) que investigarà les tecnologies de seguretat i la privadesa de dades informàtiques. Es tracta de la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Aquest és un projecte interuniversitari que aglutina fins a set grups de recerca de les sis universitats integrants i que comptarà amb més d'un centenar d'investigadors, sota la coordinació de la Universitat Rovira i Virgili, a través del grup CRISES.El CYBERCAT pretén integrar els investigadors de les universitats participants, entre els que hi haurà més de setanta doctors, per consolidar-se com un centre de referència a l’àmbit nacional i internacional. «A Catalunya hi ha grups que estem treballant en aquest àmbit de seguretat informàtica des de fa més de vint anys, pel que era natural constituir-nos en un centre que ens agrupés a tots per ser més visibles mediàticament, internacionalment, i de cara al Govern del país», ha explicat el doctor i coordinador del grup CRISES de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Domingo-Ferrer. Ell mateix ha destacat el treball conjunt entre les entitats educatives i ha afirmat que junts som «més forts».La tasca del centre girarà al voltant de la recerca d'informació de l'usuari i el disseny de protocols de seguretat, per tal d'evitar atacs informàtics i robatoris de dades personals. A més, col·laborarà en programes de doctorat i màsters per fomentar la formació en aquest àmbit. Els centre ha posat en marxa diferents projectes de treball amb la indústria automobilística, telefònica i de mobilitat de trànsit i participació ciutadana.La creació del CYBERCAT, que tindrà la seva seu a la mateixa Universitat Rovira i Virgili, proporcionarà assessorament a diferents empreses i institucions públiques en matèria de seguretat i privadesa amb l’objectiu de complir amb els requisits del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades, que entrarà en vigor a finals d'aquest mes de maig.