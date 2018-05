La plaça Corsini es recepciona dimarts i els marxants s'hi traslladen a l'estiu

Ara, l’Ajuntament de Tarragona haurà d’instal·lar el mobiliari i retirar les dues casetes del carrer Reding

Actualitzada 07/05/2018 a les 20:18

El trasllat dels marxants del Mercadet de Tarragona des de la Rambla Nova fins a la plaça Corsini es produirà aquest estiu tot i la negativa del sector. Així ho va confirmar la presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando, durant la reunió mantinguda entre el col·lectiu i els representants municipals la setmana passada. La notícia coincideix amb la recepció avui, per part del consistori, de la plaça Corsini, que el Ministerio de Fomento ha donat per acabada. Ara, l’Ajuntament haurà d’instal·lar-hi el mobiliari urbà i retirar les dues casetes d’electricitat del carrer Reding.«Penso en el trasllat i em poso les mans al cap. Segueixen existint molts problemes de logística i seguretat», deia el president de l’Associació de Marxants de la Província de Tarragona, Josep Joaquim Gómez. El col·lectiu segueix amb «molts dubtes» sobre el nou emplaçament i la cabuda de totes les parades al voltant del Mercat Central. «Volem un Mercadet del segle XXI, però amb aquest trasllat, retrocedirem fins al segle XIX», assegurava Gómez, que recalcava que els camions i les furgonetes dels diferents paradistes «col·lapsaran» l’entorn de Corsini els dies de Mercadet –dimarts i dijous–.La setmana passada, la presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando, va comunicar als marxants que, tan bon punt es finalitzin les obres de la plaça Corsini, el seu trasllat seria «imminent». Avui, el Ministerio de Fomento dóna per finalitzades les obres i l’Ajuntament recepciona la plaça. «Tan aviat estiguin les obres acabades, els marxants podran tornar a Corsini la setmana següent», va confirmar Ferrando. El col·lectiu de paradistes, però, és molt crític amb aquesta decisió, perquè creuen que els afectarà a nivell de vendes.Les obres duraran aproximadament dos mesos, per tant, els marxants arribarien a Corsini el mes de juliol. Ara, el consistori podrà col·locar el mobiliari urbà –torretes, bancs, fanals, pèrgola i font– i inaugurar definitivament l’espai. Tot i que les actuacions tenien una durada prevista de setze mesos i les obres van començar el mes d’agost de 2017, els terminis s’han escurçat, tal com venia avisant des de feia temps Elvira Ferrando. Tot i això, la inauguració de la plaça es farà sense la pèrgola, que encara no està pressupostada i que s’instal·larà més endavant.La reforma de la plaça Corsini ha anat a càrrec del Ministerio de Fomento, que va adjudicar les obres per un preu de 399.227,73 euros (IVA inclòs).